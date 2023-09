Mitică Dragomir nu le dă nicio șansă la titlu Rapidului și Farului: „Cele mai mari greșeli”

În acest sezon de SuperLiga, Rapid și Farul nu au avut un început foarte bun. Giuleștenii au reușit să își redreseze jocul, iar în ultimele 4 etape au acumulat 10 puncte. În schimb, constănțenii au doar 3 victorii și 5 înfrângeri în actuala ediție de campionat. Analizând prestațiile din aceste prime 9 etape, Dumitru Dragomir este de părere că cele două formații nu au șanse la titlu.

Rapid și Farul, fără șanse la titlu în SuperLiga

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir susține că Rapid și Farul nu au șanse la titlu în SuperLiga. Totodată, Nea Mitică a adus aminte și de cea mai mare greșeală a lui Dan Șucu, anume îndepărtarea lui Mihai Iosif din poziția de antrenor al echipei.

“Rapidul nu poate să ia titlul, dar poate să termine în primele 3 locuri. Însă, gruparea giuleșteană este una serioasă acum. Angelescu a văzut că nu are suficienți bani și a făcut un pas înapoi, a vândut unui om serios. Singurul lucru greșit făcut de Șucu este că s-a despărțit Iosif.

O mare greșeală. Una dintre cele mai mari greșeli ale Rapidului este îndepărtarea lui Iosif. Statuie trebuie să îi facă lui Iosif. El a luat echipa din județ și a adus-o în prima ligă. Trebuie să se poarte altfel cu el.”, a declarat Mitică Dragomir.

Fostul președinte LPF este de părere că formația lui Gică Hagi va avea și probleme în lupta pentru play-off. Motivul fiind performanțele echipei care sunt, comparativ, mai slabe decât sezonul trecut, având în vedere că echipa este aproape aceeași: “Gică Hagi nu are echipă de primul loc. Nu are echipă nici de primele 5. E la bătaie cu play-off-ul.”

FCSB și CFR Cluj, favoritele la câștigarea campionatului

Mitică Dragomir și-a ales favoritele la titlul. La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, fostul președinte LPF susține că Universitatea Craiova nu se poate bate la titlu, însă favoritele sunt FCSB și CFR Cluj. Motivul pentru care cele două echipe ar putea lua titlul în SuperLiga, ține de loturile valoroase pe care cele două echipe le au.

Cele două formații au fost singurele echipe care s-au luptat constant, an de an, pentru titlu. Un mai mare succes pentru ardeleni în ultimele sezoane, dar se pare că jocul și forma “roș-albaștrilor” arată semne de triumf în acest an, motiv pentru care Dragomir a fost sigur pe primul răspuns dat: “Da, FCSB poate să ia campionatul. Ei sau CFR Cluj. Craiova o comite când ţi-e lumea mai dragă. Neluţu Varga a făcut echipă bună.”

Gigi Becali, “antrenor” mai bun decât Gică Hagi?!

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Fostul șef LPF a mai făcut o analiză. , după : “Gigi Becali a fost mai bun antrenor decât Gică Hagi. Păi a câştigat, prin schimbările pe care le-a făcut, prin tot. Bine, are şi echipă. Dar a făcut schimbările bine.”

