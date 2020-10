Mitriță și Hagi declarații la 180 de grade:,,O partidă neagră”.,,Nu asta e fața naționalei”

Alexandru Mitrță și Ianis Hagi au fost primii fotbaliști care au venit la interviuri după rușinea de la Oslo, în urma căreia România a pierdut cu 4-0.

Alexandru Mitriță, marcatorul unui gol superb în meciul de anul trecut de la București cu Norvegia a fost șocat de rezultatul final al partidei cu Norvegia: ,,O partidă neagră. Ne așteptam să intrăm cu o altă mentalitate în teren. Am discutat la antrenament și știam ce avem de făcut. Chiar nu știu ce s-a întâmplat.

Întrebat ce s-a întâmplat în ultimul an, de la meciurile în care România era la un pas să câștige cu Norvegia la București, iar la Oslo a revenit de la 2-0, Mitriță a părut descumpănit: ,,E greu de crezut, nu știu. Au fost două meciuri diferite, în care am avut controlul. Nu am putut să pasăm, să legăm prea multe pase. Au fost peste noi și meritau să câștige.

Alex Mitriță: ,,Și mister și-a pierdut din încredere. Trebuie să nu ne facem de râs cu Austria”

Alex Mitriță a comentat declarația lui Mirel Rădoi, care speră ca la meciul cu naționala Austriei de la Ploiești, doar să nu ia la fel de multe goluri: ,,Și mister și-a pierdut din incredere. După ce peirzi cu 4-0, la ce să te gândești. Trebuie să ne trezim și ne așteaptă un meci greu cu Austria, în care trebuie să nu ne facem de râs.

A fost o umilință. Am jucat bine 15 minute, doar atât. Când pierzi cu 4-0, nu poți să mai ai încredere. Nu e ușor să zbori atât de mult. Mister a discutat cu mine și am dormit bine. Nu e ușor oricum. Am vrut să plec de acolo, să fiu aproape de familie și sper că voi juca cât mai bine la echipa națională.

Nu avem ce să facem. E dureros pentru toată România. Nu putem să luăm trei-patru și cu Austria. Nu putem fi umiliți din nou”, a declarat Mitriță îngrijorat la finalul partidei din Norvegia.

Ianis Hagi: ,,Simt că nu asta e fața naționalei. Cu siguranță cu Austria putem arăta altfel!”

,,Este un rezultat la care nu ne-am așteptat si dezamăgirea este mare. Simt ca nu asta e fața echipei naționale.

Cu siguranță cu Austria putem arăta altfel. Am prins din nou o zi mai puțin bună. Dacă stăm să ne plângem după fiecare meci… Suntem jucători ai naționalei. Eu văd doar o singură soluție: să intrăm și să câștigăm.

Trebuie să îl intrebați pe selecționer. De pe teren, când alergi trei-patru minute după minge, când îți vine la picior, ce să faci cu ea? Pierzi energia, suflul. Trebuie să tragi de timp să îți revii.

Ianis Hagi: ,,Suntem la început de drum cu noul selecționer”

Ianis Hagi consideră că echipa națională are nevoie de timp, iar Mirel Rădoi nu trebuie să fie condamnat după doar trei meciuri: ,,Suntem la început de drum cu noul selectioner si probabil ca nu am reusit sa aplicam pe teren ce ni se transmite de pe margine.

A fost o diferenta mare si supararea e la fel de mare si nu vreau sa zic vreo prostie. Probabil infrangerile astea ne vor face mai buni. Trebuie sa producem rezultate pentru tara.

Fotbalul este un sport colectiv. Jucătorii fac diferența, iar noi colectiv nu am jucat bine. Individualul poate să dea randament când jocul echipei nu merge. Avem jucători care să facă diferența.

