MM Stoica, mesaj pentru fani înaintea derby-ului cu Rapid: „M-am întors în timp și am trecut peste toate conflictele”. Video

Primul derby al acestui sezon pune capăt ostilităților dintre oficialii FCSB-ului și suporterii de la Peluza Nord. Cu trei zile înaintea fluierului de start, Mihai Stoica le-a transmis un mesaj special.

ADVERTISEMENT

„M-am întors în timp și am trecut peste toate conflictele”, a subliniat managerul general al vicecampioanei, exprimându-și, totodată, convingerea că prezența ultrașilor va ajuta echipa să obțină o nouă victorie.

Partida cu Rapid este programată duminică, 15 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională din Capitală. Accesul va fi permis doar persoanelor vaccinate anti COVID-19 și celor care pot face dovada trecerii prin boală în ultimele 180 de zile, respectiv a efectuării unui test PCR/rapid.

ADVERTISEMENT

MM Stoica, mesaj pentru Peluza Nord înaintea derby-ului cu Rapid

„De când am văzut pe gard banner-ul Peluzei Nord, m-am întors în timp și am trecut peste toate conflictele. Am trăit cu Nordul cele mai mari satisfacții profesionale din cariera mea.

ADVERTISEMENT

Să adăugăm duminică ÎMPREUNĂ o nouă victorie celor 3 consecutive de când v-ați întors pe Arena!”, a scris MM Stoica pe contul său de Facebook, în dreptul unui videoclip dedicat suporterilor de la Peluza Nord, care vor primi 8.600 de bilete pentru de pe Arena Națională.

Daniel Niculae: „Rapidiștii vor domina stadionul, vor fi peste 30.000”

Chiar dacă se află la prima prezență în elita fotbalului după șase ani de absență, nici rapidiștii nu concep să obțină alt rezultat decât victoria în derby-ul cu marea rivală. Mizează atât pe parcursul excelent din acest debut de sezon (10 puncte din 12 posibile, niciun gol primit), cât și pe .

ADVERTISEMENT

„La mine au fost emoții la fiecare meci de Liga 2 și Liga 1. În tribună nu mai depinzi de tine, e greu să te mai asculte cineva (râde), sunt alte sentimente. E un meci foarte important pentru noi, dar la fel au fost și celelalte.

Nu se aștepta nimeni să avem un start atât de bun, dar încă suntem la început. Echipa crește de la meci la meci, încet începem să dezvoltăm anumite automatisme, dar încă suntem departe.

ADVERTISEMENT

Practic, avem o echipă nouă, cu mulți jucători noi, cu mulți tineri de perspectivă, iar greul acum începe. Este clar că nu pornim cu prima șansă, suntem o echipă în formare.

Nimeni de la Rapid nu va accepta vreodată o înfrângere cu Steaua sau Dinamo, noi vom intra pe gazon să câștigăm și sper să ne bucurăm la final alături de suporterii noștri. Noi vom aborda meciul la victorie, cum am făcut și în Liga 4, cu Steaua.

ADVERTISEMENT

Am făcut o înțelegere cu echipa FCSB, vom acorda 8600 bilete suporterilor FCSB, iar aceștia ne vor întoarce favorul în retur. Le-am pus la dispoziție Peluza Sud, unde stau ei la meciurile de acasă.

Cred că am fi avut mai mulți suporteri și dacă eram oaspeți. Rapidiștii vor domina stadionul, vor fi peste 30.000 de rapidiști la meciul de duminică”, a declarat președintele alb-vișiniilor, Daniel Niculae.