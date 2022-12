MM Stoica, pregătit să se retragă de la FCSB! Unde îşi vede finalul carierei: “Mă tentează”

În ultimii 30 de ani, Mihai Stoica a ocupat diferite funcţii la Oţelul Galaţi, FCSB şi Unirea Urziceni, iar acum ia în calcul să iasă din fotbal. Cu toate acestea, oficialul “roş-albaştrilor” nu a anunţat când va lua această decizie.

MM Stoica nu va mai activa multă vreme la FCSB: “Fotbalul este pe planul 2, dacă nu chiar 3”

În vârstă de 57 de ani, a dezvăluit, într-un interviu pentru , că este mai concentrat acum pe sănătatea sa, iar fotbalul a trecut în plan secund. De asemenea, managerul general al FCSB susţine că se apropie de finalul carierei în fotbal, dar vrea să continue munca de analist TV.

“Fasting, sport! Alimentație bună, asta deja o știe toată lumea. Doar că e aproape imposibil să te alimentezi perfect. Însă, dacă vrei să mergi pe drumul ăsta, nu ai voie să ai o zi fără mișcare.

Eu m-am schimbat. Am făcut o greșeală pe care n-am realizat-o la momentul ăla, iar momentul ăla a fost cam lung. Am pus fotbalul înainte de orice și, chiar dacă am avut satisfacții profesionale, totuși n-a fost ceea ce trebuia. Tocmai d-aia, la momentul ăsta, fotbalul este pe planul 2, dacă nu chiar 3.

Acum s-a ivit și al doilea job – televiziunea, cu care am cochetat ani de zile înainte, dar care mă tentează pentru finalul carierei. Mă apropii și eu de final. Mai am vreo doi ani și fac 60″, a declarat MM Stoica.

Şi Gigi Becali se gândeşte la retragerea din fotbal

Gigi Becali, patronul FCSB din 2003 şi până în prezent, . Omul de afaceri nu a oferit un răspuns clar, însă a susţinut că în continuare visul lui este ca echipa să joace din nou în Liga Campionilor.

“Nu am ieşit din fotbal. Am să pun fotbalul în faţa lui Dumnezeu. De trebuie să-l mai fac, dă-mi slavă în el, adică putere şi biruinţă. Da, las în mâinile lui Dumnezeu decizia.

Dacă Hristos vrea, să-mi dea biruinţă, dacă nu vrea, să nu-mi dea biruinţă. Dacă eu câştig campionatul şi merg în Liga Campionilor, unde iau 10.000.000 de euro, înseamnă că El a făcut şi trebuie să continui”, a spus Gigi Becali.

După 21 de etape, FCSB ocupă locul 3, cu 38 de puncte, la egalitate cu Rapid şi CS Universitatea Craiova. “Roş-albaştrii” sunt la 7 puncte în spatele Farului Constanţa, liderul din SuperLiga.

