Moartea subită a unui bebeluș de 7 luni. Părinții acuză o firmă de deratizare

Tragedia s-a produs la începutul acestei săptămâni, pe 27 iulie, când micuțul Ștefănuț a împlinit șapte luni. A doua zi dimineața, mama copilului l-a găsit fără suflare în patul său. După trei zile, duminică, 30 iulie, bebelușul a fost înmormântat, iar familia trece prin momente de durere de nedescris. Ștefănuț fiind un bebeluș mult așteptat și iubit de familie.

Moartea subită a unui bebeluș din Arad

“Cum s-a putut întâmpla aşa ceva?!? Nici nu a apucat să facă primii paşi… Lunea (24 iulie-n.r.) a fost soţia cu el la medicul de familie, i-a dat doar nişte calciu, a spus că e bine, sănătos. Iar patru zile mai târziu moare… Nu pot dormi.

Am trei zile şi trei nopţi în care nu am închis un ochi. Nici nu pot intra în casă, că mi se rupe inima. Numai Dumnezeu mă înţelege. Nu doresc nici duşmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu. Vreau să îmi găsesc liniştea. Vreau adevărul” , a afirmat Alin Matache, tatăl copilului decedat, citat de

Cauza oficială a decesului, menționată în certificatul medical, este o insuficiență cardio-respiratorie acută declanșată de o bronhopneumonie. Cu toate acestea, părinții susțin că adevărata cauză a morții copilului a fost substanțele folosite la , cu doar câteva zile înainte de tragedie.

Potrivit mărturiilor lor, o firmă de deratizare, care aparținea președintelui blocului, s-a prezentat în apartamentul lor și le-a oferit servicii de dezinsecție pentru combaterea insectelor.

Li s-a asigurat că substanțele folosite nu sunt toxice

Cu toate că orădenii au menționat că au copii mici în casă, li s-a asigurat că substanțele folosite nu reprezintă o problemă. În ziua în care s-a făcut dezinsecția, micuțul Ștefănuț se juca în casă și părea să fie bine. Totuși, după o noapte, și, în cele din urmă, a decedat.

“O firmă de deratizare care e a preşedintelui blocului – fără vreun anunţ prealabil – a venit la apartament să ne întrebe dacă vrem să facem deratizare, că avem probleme cu goangele (insectele-n.r.).

Am specificat că am copii mici, a spus că nu e nicio problemă, lăsăm închis două ore, apoi trei ore aerisim. Am lăsat închis o oră şi jumătate, nici măcar două ore, apoi am aerisit, soţia a spălat pe jos, a schimbat lenjeria de pat, tot… Asta se întâmpla marţi (25 iulie-n.r.). Copilaşul era bine, m-am jucat cu el.

Joi am plecat în Germania, am ajuns la Nurnberg pe la 11 noaptea, am sunat acasă, totul bine. Micuţul atunci s-a trezit, a stat până pe la 3 şi ceva, nu a avut somn, gângurea şi se juca. Pe la 4 l-a pus să doarmă, am vorbit cu el… copilul râdea, gângurea la mine, frumos… mi se rupe sufletul. După 3 ore şi ceva, la ora 8.30-9.00, ora Germaniei, mă sună că a decedat pruncul, că a murit copilul.

Vai, Doamne, că era să cad din picioare! Cum, Doamne, dacă acum am vorbit cu el?!? A adormit şi… i-au apărut nişte bubişoare pe obrăjori, lângă ochiul drept, ca un fel de pată, de la dezinsecţia aia ce a fost acolo… (…) Cei de la Poliţie zic că de la plămâni. Cum de la plămâni?!? A fost de la soluţia aia cu care s-a făcut dezinsecţia. (…) Dar Poliţia e mână în mână cu preşedintele blocului. Azi (luni, 31 iulie-n.r.) am fost la Poliţie cu avocatul şi când am intrat noi, preşedintele blocului ieşea de acolo. Vor să învinuiască tot mortul, ca să nu cadă ei”, a mai detaliat tatăl lui Ştefănuţ, pentru sursa citată.

Oamenii legii au demarat o anchetă

Poliția a început o anchetă în legătură cu acest tragic eveniment. Deși nu a fost depusă nicio plângere oficială împotriva firmei de dezinsecție, autoritățile vor investiga cazul în detaliu pentru a stabili cauza exactă a decesului și pentru a determina dacă există vreo neglijență sau culpă din partea firmei responsabile de dezinsecție.

“La data de 28 iulie a.c., în jurul orei 10.00, polițiștii Secției 2 Micălaca au fost sesizați despre un cadavru, într-un imobil de pe strada Simfoniei. În urma efectuării cercetării la fața locului, cadavrul a fost identificat în persoana unui copil de 7 luni.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad, în vederea efectuării autopsiei, stabilirii cauzei decesului și luării măsurilor de urmare. Nu există suspiciuni cu privire la săvârșirea vreunei fapte penale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad.

În paralel, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a demarat, de asemenea, o anchetă pentru a evalua modul în care familia a îngrijit copiii și pentru a stabili dacă aceștia au avut sau nu de suferit în urma dezinsecției. Tragedia familiei Matache este încă înconjurată de multe întrebări și speculații, iar autoritățile fac eforturi pentru a aduce lumină în acest caz tragic.

“S-a făcut o evaluare inițială, acum se face o evaluare detaliată. Ne interesează modul în care sunt îngrijiți copiii, cum s-a ocupat familia de ei. Copiii sunt înscriși la medicul de familie, cei doi mai mari frecventează școala de la ‘Regina Maria’, celălalt băiat e la ‘Sfânta Maria’. Copiii sunt încă la spital. Până acum nu s-au aflat în evidențele noastre cu nimic. Așteptăm să aflăm concluziile anchetei Poliției și a Parchetului”, a remarcat Diana Vogel, purtătorul de cuvânt al DGASPC Arad.