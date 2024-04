Moment emoționant în SuperLiga! Florin Pîrvu și-a învins fosta echipă și a venit la declarații cu lacrimi în ochi: „Am plecat imediat”

. După meciul de pe Ilie Oană, Florin Pîrvu a avut parte de un moment emoționant atunci când a vorbit despre fosta sa echipă.

Fostul tehnician al ploieștenilor a fost încurajat de galerie pe tot parcursul meciului din etapa a 3-a a play-out-ul SuperLigii. Acțiunea suporterilor de pe Ilie Oană l-a emoționat până la lacrimi pe Florin Pîrvu care a oferit un mesaj pentru “lupii galbeni”.

“E foarte greu. În primul rând, așa cum am mai zis, acest lucru face partea din viața noastră. Nu este ușor. Este important că ne-am atins obiectivul, că am luat cele trei puncte. Mă bucur pentru cele trei puncte.

Băieții se pot bucura acum, dar trebuie să rămânem modești, să fim atenți la toate detaliile. Sunt multe etape, multe puncte de jucat și trebuie să ne salvăm de la retrogradare. Cred că putem mai mult.

Nu vreau să spun nimic din fair-play pentru echipa pe care am antrenat-o. Îi respect pe cei de pe Petrolul. Sunt lucruri pe care le-am zis în pregătirea jocului. Mă bucur că le-am interpretat bine.

Vreau să se bucure băieții, dar să rămânem atenți. Nu am resentimente. Vreau să le mulțumesc conducătorilor. Da, sunt emoționat. Nu e ușor. Am plecat imediat după bancă pentru că galeria mi-a strigat numele.

Vreau să le mulțumesc. Am simțit din partea lor un mare suport în ultima perioadă. Petrolul va ieși din această situație. Sunt sigur că vor trece peste această perioadă și vor avea parte de victorii pentru că au nevoie”, a spus Florin Pîrvu, la flash-interviu.

Secretul victoriei celor de la FC Voluntari

“Am făcut ce ne-a zis antrenorul. Nu e o surpriză. Am avut două ocazii, am dat două goluri din faze fixe. Știam exact ce să facem pe teren.

Vreau să zic că această perioadă bună a început de la meciul de la Arad. Nu meritam să pierdem. Ce am avut de luat în următoarele meciuri, am luat”, a declarat Vadim Rață.

Papp, umilit după meciul de pe Ilie Oană

Paul Papp s-a arătat dezamăgit de meciul făcut de Petrolul pe Ilie Oană. Fundașul “lupilor galbeni” susține că gazdele au fost umilite de FC Voluntari și că a fost cea mai slabă partidă făcută de ploieșteni în acest sezon.

“Cel mai slab meci de când sunt eu aici. Nu am jucat pe poartă deloc, fără intensitate… Trebuie să reglăm aceste probleme. A fost umilitor. Așa e la fotbal, sunt momente și momente. Trebuie să strângem rândurile, caracterele puternice se văd la greu. Mie-mi place să joc așa.

În vestiar (n.r.- la pauză) am vorbit și am zis să facem orice să dăm un gol, după aia poate să mai dăm unul și încă unul, dar în seara asta fotbalul ne-a pedepsit. Am încasat golurile foarte ușor. Am fost foarte naivi, n-am arătat nimic în seara aceasta.

E normal să fim cu moralul la pământ, am fost umiliță, dar trebuie să renaștem, să ridicăm capul din pământ și să le arătăm tuturor că s-au înșelat. E greu (n.r.- să fie ironizați de suporteri), dar e un joc de bărbați. Trebuie să faci față presiunii. Nu antrenorul e de vină. Niciodată! Noi am fost slabi, nu am făcut ce ni s-a transmis de pe margine”, a spus Paul Papp după meci.