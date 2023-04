Moment jenant la Chefi la Cuțite. Ce a făcut o concurentă înainte să apară în fața lui Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea

O concurentă de la Chefi la Cuțite s-a confruntat cu un moment jenant. Edina Rumelia Tăurescu a fost autoarea unei situații nemaiîntâlnite în cadrul emisiunii culinare. A fost nevoie de intervenția staff-ului competiției. Cu ce preparat voia să-i impresioneze pe cei trei jurați?

Concurenta de la Chefi la Cuțite care s-a făcut de râs cu preparatul său. Era convinsă că va obține cuțitul de aur

Edina Rumelia Tăurescu a pășit foarte încrezătoare și zâmbitoare la Chefi la Cuțite. Era ferm convinsă că jurații, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu

Edina și-a propus să obțină cuțitul de aur sau cele cele trei cuțite ravioli cu umplutură de spanac și urdă. Toate păreau bune și frumoase, până când… aluatul a început să se rupă, iar Edina a decis să nu mai apară în fața juraților.

”Preparatul meu este unul unic, consider că știu să-l fac foarte bine!. Aluatul îl fac cu mâinile mele, este artizanal. Sper ca chefii să aprecieze munca din spatele preparatului și să aprecieze că pastele sunt făcute de mine. Am intenția ca astăzi să iau cuțitul de aur”.

Ce să zic, sunt foarte mândră de mine. Aluatul a ieșit perfect. Eu îmi propun cuțitul de aur, dar… aștept și trei cuțite. Nu-i ok, deci nu o să-mi iasă. Trebuie să fie foarte subțire aluatul. Mda, nu totul iese perfect întotdeauna, dacă nu pui făină dedesubt…”, , în timp ce se chinuia să facă ravioli cu umplutură de spanac și urdă.

Concurenta a dat vina pe calitatea produselor emisiunii. Nu a mai ajuns în fața juraților

Concurenta a început să se agite văzând că umplutura îi iese din aluat și a dat vina pe calitatea produselor puse la dispoziție de către competiția culinară. Pentru a nu lăsa nicio urmă de dubiu, responsabilul de aprovizionare, de profesie chef, i-a demonstrat că făina este bună și că aluatul nu l-a făcut așa cum ar fi trebuit.

În cele din urmă, Edina s-a convins de faptul că nu făina era de vină și că ea nu a făcut aluatul ca la carte, de aceea i s-a rupt. Nereușind să ducă totul la bun sfârșit, nu a mai ajuns și în fața celor trei maeștri bucătari, deoarece ”mă fac de rușine”.

”La televizor este totul mult mai simplu, într-adevăr aici e…E un pic presiunea aceea… Avem o problemă. Aluatul nu este cum trebuie, nu înțeleg de ce. Deasupra se rupe. Deci făina asta nu-i ok. Ce fel de făină este? Voi știți ce făină este? Știu cum se face foarte bine aluatul (contrazicându-se cu staff-ul emisiunii-n.r)

Am pus 270 de grame și 3 ouă întregi și am pus și o lingură de ulei. Și l-am făcut de nenumărate ori. Da, eu nu mă pot prezenta așa, n-am cum. Renunț și gata. Eu chiar nu intru cu astfel de preparat. Mă fac de rușine. Cu siguranță este vina făinii (…).Da, da, am înțeles. Ok. Chiar eram mândră. Acum, a trebuit să renunț”, au fost spusele concurentei.