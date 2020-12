Momente care au rămas în istorie de la Ziua Națională a României. Gestul rușinos al lui Petre Roman. Video

Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 decembrie, a oferit de-a lungul ultimelor trei decenii o serie de momente care au rămas în istorie, în ele fiind implicate personalități care au jucat un rol important în perioada post-decembristă și nu numai.

Ziua tuturor românilor este sărbătorită la 1 decembrie, o dată care a fost stabilită printr-o lege promulgată în 1990 și care marchează un moment important din istoria românilor, cel în care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România, în 1918.

Din 1990 până în prezent, de 1 decembrie am consemnat o serie de evenimente care au rămas în memoria publicului larg. Am avut huiduieli la adresa unor personalități, scandaluri între liderii statului și multe alte conflicte de răsunet.

Ziua Națională a României și momente care au rămas în istorie

Ziua Națională a României oferit un moment extrem de controversat încă de la prima ai celebrare, pe 1 decembrie 1990, atunci când Seniorul Corneliu Coposu a trăit momente dificile prin prisma unui context istoric complicat.

La fix patru luni distanță de la ziua în care Legea 10 din 1990 proclama data de 1 Decembrie drept Ziua Naţională a României, la Alba Iulia se strângeau toți liderii politici ai vremii.

La acea vreme, autoritățile ”feseniste” au pus la cale o manifestare grandioasă în orașul Marii Uniri. Numărul participanţilor a fost, însă, mult redus datorită măsurilor de securitate draconice luate de noua putere din România.

Alături de președintele Ion Iliescu, care venea pe laurii unor alegeri câștigate cu 85% din voturi, și premierul Petre Roman, la pupitru a fost invitat și Corneliu Coposu.

Trebuia să fie un moment istoric, fiind pentru prima dată, după 53 de ani, când un lider al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, unul dintre partidele Unirii, mergea acolo.

Corneliu Coposu ajungea la Alba Iulia ca un succesor de drept al lui Iuliu Maniu, înfăptuitor al Marii Uniri, și voia să transmită un mesaj. A sfârșit prin a fi umilit şi huiduit pe tot parcursul discursului.

Despre acest incident regretabil al istoriei post-decembriste din România a vorbit Ion Andrei Gherasim, şeful de cabinet al lui Corneliu Coposu, într-un interviu acordat Europei libere. Acesta îl acuză direct pe Petre Roman că a făcut atunci gesturi prin care nu făcea decât să instige publicul la huiduieli la adresa lui Coposu.

”Nu părea, chiar îi îndemna pe oameni să huiduie (Gherasim despre gesturile lui Roman). Felul în care s-au purtat Ion Iliescu şi Petre Roman a încurajat violenţele.

Foarte mulţi naţional-ţărănişti care veniseră la Alba-Iulia au fost agresaţi, patru dintre ei au fost băgaţi în spital, ceea ce a fost acolo în niciun caz nu se poate numi „unitatea tuturor românilor”. Pentru asta Ion Iliescu, Petre Roman şi toţi ceilalţi sunt responsabili.”, a spus Gherasim pentru Europa Liberă.

Alții huiduiți de 1 decembrie

Anul 2012, unul dominat de o serie de proteste de stradă violente împotriva reformelor sistemului sanitar promovate de Guvernul Boc, susținut de Traian Băsescu, au adus un 1 decembrie extrem de tensionat.

La parada militară, liderul statului de la acea vreme a primit un tratament extrem de dur din partea publicului prezent la eveniment. Președintele a fost primit cu proteste cu prilejul Zilei Naţionale, la festivităţile de la Arcul de Triumf.

În momentul trecerii în revistă a gărzii de onoare, din mulţimea adunată la Arcul de Triumf s-au auzit mai multe strigăte ”Jos Băsescu!” şi huiduieli. Muzica de fanfară a acoperit strigătele.

De-a lungul anilor, nu doar oamenii politici au fost huiduiți la paradele de 1 decembrie, ci și unele instituții. Astfel, chiar cu ocazia Centenarului din 2018, în momentul în care mașinile Jandarmeriei au trecut pe lângă oamenii care asistau la festivități, aceștia s-au întors cu spatele și au început să huiduie.

Prin acest gest, oamenii au protestat față de intervenția Jandarmeriei de la protestul din 10 august 2018. Sute de oameni au primit îngrijiri medicale, după ce jandarmii au dat folosit gaze lacrimogene.

Festivitatea de 1 decembrie, boicotată de lideri politici

Disputele politice din ultimii ai s-au soldat cu gesturi extreme ale liderilor principalelor formațiuni interne, iar ”terenul de luptă” a fost chiar data de 1 decembrie.

În 2016, Călin Popescu Tăriceanu (pe atunci lider ALDE), Liviu Dragnea (pe atunci lider PSD) și Gabriela Firea (pe atunci primar al Capitalei) au asistat la parada militară din public.

Au luat această decizie radicală după ce preşedintele Klaus Iohannis a decis, în acel an, să nu invite la parada de 1 Decembrie, şi nici la recepţia oficială găzduită la Palatul Cotroceni, politicieni cu probleme în justiţie.

Un an mai târziu, un alt scandal izbucnea cu ocazia Zilei Naționale. Legenda tenisului mondial a fost extrem de supărat din cauza faptului că nu i-a fost permis accesul la tribuna oficială la parada militară organizată la București.

Atunci, fostul tenisman a recunoscut că nu a avut invitație, însă susține că în anii precedenți a participat la fel, alături de fiica sa. “De cinci ani mă duc cu fiica mea. E adevărat că nu m-a invitat niciodată nimeni, m-am dus eu, m-am invitat singur. Am intrat acolo și azi (n.r. ieri) am fost refuzat. Mi s-a spus prin stație că nu sunt pe listă și că nu am voie să intru.

M-am dus pe trotuar ca toată lumea, am ascultat imnul și am plecat acasă. Fetița mea a plâns și m-am enervat și am plecat. Nu știu de ce nu m-au lăsat, că mai erau vreo 20-30 de generali din aceeasi armată ca mine. Ei au putut, eu nu.”, spunea ”Nasty” la acea vreme.