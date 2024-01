Monica Gabor, criticată de presa internațională. Vedeta a spus că adoptă un băiețel, dar a renunțat a doua zi

Monica Gabor a fost criticată de presa internațională acum ceva timp. Cu ani în urmă, vedeta a anunțat că va adoptat un băiețel. După doar o zi, aceasta l-a dus înapoi la orfelinat.

În timp ce era căsătorită cu Irinel Columbeanu, Monica Gabor apărea adesea în publicațiile din România. Nu mulți își amintesc că vedeta a ajuns în atenția presei internaționale în urmă cu un deceniu.

În 2014, s-a aflat că Monica Gabor a intenționat să adopte un băiețel. După ce a adus copilul în , l-a ținut doar o zi acasă. Informațiile au ieșit la iveală după ce a avut loc întâmplarea.

Se pare că decizia de a adopta un copil, precum și cea de a-l duce înapoi la orfelinat, a fost luată în secret, însă acest lucru nu a rămas prea mult timp ascuns. Un articol apărut în în 2014, a făcut publică această informație.

Băiețelul pe care l-a adoptat vedeta avea atunci trei ani. După ce micuțul a petrecut o noapte la locuința Monicăi Gabor, aceasta a decis să-l ducă înapoi deoarece a plâns tot timpul, după cum se arată în articolul din 2014.

a vrut să petreacă un weekend cu băiețelul, însă acesta nu s-a putut adapta, după cum a spus fiica unui afacerist care conducea organizația caritabilă de ajutorare a orfanilor și care a aranjat întâlnirea dintre vedetă și băiat.

Astfel, fostul model a decis să nu mai meargă înainte cu adopția. Ulterior, Alex Gabriel, băiețelul care ar fi urmat să fie adoptat a început școala.

De ani buni, Monica Gabor locuiește în SUA, alături de Mr. Pink și fiul său. Alături de ei locuiește și fiica vedetei și a lui Irinel Columbeanu, în vârstă de 17 ani. Irina se concentrează pe școală și are rezultate foarte bune.

Ce decizie au luat Monica Gabor și Mr. Pink

Monica Gabor și actualul său partener au decis să renunțe la angajații care se ocupau cu îngrijirea locuinței lor. Cei doi au luat hotătâtea de a se ocupa singuri de aceste aspecte.

“Mă ocup personal de tot ce ţine de casă, nu avem niciun angajat, pentru că-mi place să mă ocup de tot ce ţine de căminul nostru. Am momente în care am regrete, însă îmi place să mă concentrez pe lucrurile pe care le am şi să nu mă gândesc la ce nu am.

Mă consider foarte norocoasă, să am o viaţă decentă, să am alături oameni cărora să le pese de mine”, a explicat Monica Gabor pe rețelele sociale, atunci când a vorbit despre decizia sa.