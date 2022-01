Fosta atletă Monica Iagăr, infectată cu Covid: „Nu pot să explic în cuvinte ce stări am. Trebuie să stai bine cu capul”

Monica Iagăr, fosta mare atletă a României, a petrecut sărbătorile de iarnă în carantină, după ce aproape toată familia s-a infectat cu Covid-19.

Monica Iagăr are două fete, Maya și Ayana, din relația cu Cosmin Cernat, cu care a fost căsătorită, și un băiețel, Efrem, cu campionul de judo Cristi Neacșu.

Maria Iagăr și familia, sărbători în izolare

Maria Iagăr a dezvăluit că înainte cu puțin timp de sărbătorile de iarnă a descoperit că s-a infectat cu virusul Covid-19. După aflarea veștii, întreaga familie a început să se testeze din două în două zile. Singura care nu s-a îmbolnăvit a fost Maya, fiica mijlocie a sportivei.

„Nu ne-am protejat. Ne-am testat din două în două zile și am văzut care pică. Am picat eu prima, după aia Efrem. Maya s-a dus și la școală. Și-a făcut testul la o clinică, duminică, înainte de intrarea în școală.”,

Datorită acestui lucru, Maya a putut să iasă din casă și să meargă la cursuri, în timp ce atleta și soțul său, Cristi Neacșu, și-au petrecut timpul împreună cu ceilalți doi copii, Ayana și Efrem.

Maria Iagăr a mai adăugat că și noaptea dintre ani și-a petrecut-o alături de familie, în izolare. Din cauza oboselii, simptom al infectării cu Covid-19, imediat după momentul artificiilor, aceștia au dormit.

Autodisciplina a ajutat-o pe Maria Iagăr să reziste izolării

Maria Iagăr a declarat în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, de la Pro TV, că s-a simțit destul de rău, dar că ceea ce a ajutat-o cel mai mult în această perioadă a fost autodisciplina.

Fosta atletă a ales să își canalizeze atenția în altă direcție. A jucat șah sau a desfășurat activități cu cei mici, pentru a a-și lua gândul de la simptomele bolii.

„Stai în casă și asta este. Te antrenezi mintal. Joci niște șah și mai faci niște jocuri copiii. Nu pot să-ți explic în cuvinte ce stări am. Am de toate. Și tușesc, și mi-e cald. Am avut și frisoane, mi-a fost și rău.”, a mărturisit Monca Iagăr.

Maria Iagăr încă se simte rău

Chiar dacă ultimul test a fost negativ și oficial a ieșit din carantină, Maria Iagăr recunoaște că încă se mai simte rău, semn că recuperarea va mai dura.

„Încă nu mă simt bine nici acuma. Stau bine cu capul. La Covid trebuie să stai bine cu capul.”, a declarat fosta soție a lui Cosmin Cernat.