Moscova, lovită de o ”apocalipsă a zăpezii”. Peste 100.000 de ruși mobilizați să curețe străzile. Video

Rusia, o țară obișnuită cu gerul și cu , se confruntă cu o iarnă extrem de grea. Cea mai gravă situație se înregistrează la Moscova.

Televiziunea de stat de la Kremlin a anunțat, duminică, 18 decembrie, că Moscova se confruntă cu o ”Apocalipsă a zăpezii”.

Ninsorile abundente căzute în acest weekend asupra capitalei Rusiei au afectat grav traficul. Drumurile și șoselele au fost îngropate de zăpadă.

”Astfel de ninsori sunt tipice pentru luna februarie, iar acum au loc în decembrie”, a raportat Centrul Meteorologic de la Moscova, citat de .

”Niciodată în istoria monitorizării meteorologice nu s-a văzut o zăpadă atât de mare pe străzile Moscovei pe data de 18 decembrie”, au adăugat meteorologii.

The level in , which reached 33 to 38 cm during the day, broke the record of 1989.

33 years ago on December 18, there was 31 cm of snow cover.

— Mehr News Agency (@MehrnewsCom)