Motivele pentru care Ionuţ Lupescu a refuzat Dinamo din prima ligă: “Este un băiat realist!”

În direct la Fanatik SuperLiga, Cornel Dinu a explicat că Ionuț Lupescu este un tip foarte serios și rațional, astfel că era exclus să aleagă o aventură la FC Dinamo, club aflat în insolvență. Mai mult, Cornel Dinu crede că Ionuț Lupescu a preferat proiectul CS Dinamo pentru că va fi lăsat să construiască ce dorește, în condițiile sale.

Motivele pentru care Ionuţ Lupescu a refuzat Dinamo din prima ligă

”Ionuț Lupescu este un tip realist, a văzut că nu sunt lucrurile… El este în primul rând, are o educație de mic strictă, a făcut liceul german. Ionuț nu întâmplător după 1990, Campionatul Mondial, când am avut și eu un cuvânt de spus. Atunci Rusia era o echipă foarte puternică, avea doi atacanți buni.

Atunci am sugerat ideea că domnule ne trebuie totuși un marcaj strict, dacă nu câștigăm primul meci șansele de a merge mai departe sunt mici. Atunci m-am pus de acord cu Jenei și Lupescu l-a ținut în marcaj pe Belanov în partida câștigată cu rușii. În 1990 la Bari, era încă Uniunea Sovietică”, a transmis Cornel Dinu.

”Procurorul” și-a adus aminte că Ionuț Lupescu era o adevărată autoritate în vestiar și dădea mereu dovadă de profesionalism, astfel că nu s-ar fi potrivit momentan cu proiectul de la FC Dinamo, care e departe de a fi unul solid. În aceste condiții, alegerea de a merge la CS Dinamo a venit oarecum natural, pentru că acolo ar exista putere financiară pentru a construi un proiect de viitor.

”A stat în rigorile fotbalului german, are un nepot foarte talentat și joacă în continuare la Leverkusen, are o anumită autoritate. După 1990 când ne-am întors de la CM, tatăl său îi aranjase un contract la Admira Wacker în Austria. Salariul era de 3.000 de dolari pe lună, iar oferta de la Leverkusen era de 800.000 de mărci pe an, de aici el a avut o perioadă foarte bună, a jucat 7-8 ani de zile la Leverkusen, după doi ani de zile a fost favoritul conducerii.

A impus o anumită ordine, de aceea l-am adus în 1998 la Dinamo, a impus o ordine adevărată de performanță în vestiarul lui Dinamo. Intram cu 5 minute înainte, se ridicau în picioare. Primele condiții puse de Lupescu să vină în România sunt interesante: mi-a spus că vrea să jucăm 4-4-2 și să nu facem niciun aranjament”, a povestit Cornel Dinu în direct la Fanatik SuperLiga.

