Motivul pentru care Anca Pandrea nu a mai mers la mormântul soțului ei, Iurie Darie. Ce se întâmplă în viața actriței

Anca Pandrea și Iurie Darie au fost împreună ani buni. De altfel, au fost nedespărțiți până în ultimele momente din viață ale faimosului actor. Și chiar dacă au trecut ani buni de la moartea sa, actrița a continuat să se ocupe de comemorarea acestuia.

Motivul pentru care Anca Pandrea nu a mai mers la mormântul soțului ei, Iurie Darie

Anca Pandrea recunoaște însă că la cimitir nu a putut să mai ajungă atât de des. Într-un interviu acordat recent, vedeta a vorbit

Faimoasa actriță are insuficiență cardiacă. Medicul i-a spus că nu are vrei să stea în soare și nici în frig, sau în ger. Drept urmare, în perioada verii, Anca Pandrea a ajuns doar de două ori la mormântul soțului ei.

Aceasta speră însă ca acum, odată ce vremea a devenit mai răcoroasă, să poată deci să ajungă la cimitir. Nu vrea să îl viziteze doar pe soțul ei, Iurie Darie, ci și pe mama sa, având în vedere că a trecut ceva timp.

„Vara aceasta am ajuns de două ori la mormânt la Iura, pentru că a fost foarte cald. Dar acum, s-a mai răcorit și o să pot merge mai des la Iura și la mormânt la mama.

Eu am insuficiență cardiacă și nu am voie să stau în soare, așa cum nu am voie să stau nici în frig, în ger”, a dezvăluit celebra actriță Anca Pandrea pentru .

Actrița va organiza parastasul pentru soțul ei

Actrița a mai vorbit și despre organizarea parastasului pentru soțul ei. Amintim că Iurie Darie s-a stins din viață pe 9 noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani.

Simte că soțul ei este încă prezent și o ajută. Totodată, ea a mai dezvăluit și că a fost un moment în care a simțit o senzație de adiere în casă. Iar acest lucru i-a confirmat faptul că nu este singură.

„Luna viitoare o să-i fac parastas lui Iura ca de obicei. Încă îi simt prezența, chiar dacă a trecut atâta vreme. O dată am simțit că a trecut ceva, așa, pe lângă mine. Senzația era că m-a atins ușor, în treacăt, ca o adiere”, a mai povestit actrița.