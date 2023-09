Ce se întâmplă acum cu Anca Pandrea. Actrița se teme de moarte în fiecare zi: „Nu trebuie să fii bolnav ca să te duci”

Ce se întâmplă acum cu Anca Pandrea. Actrița are probleme de sănătate și se teme de moarte în fiecare zi.

Ce se întâmplă acum cu Anca Pandrea

Actrița Aceasta doarme în fiecare zi cu oxigenul lângă cap. Mai mult, ea trebuie să poarte oxigenul și pe stradă.

Acest lucru o cam supără pe actriță, având în vedere că dispozitivul mobil cu oxigen este foarte greu și are trei kilograme. Acum, aceasta se confruntă cu gândul morții zi de zi și spune că orice om sănătos poate să moară!

„Nu trebuie să fii bolnav ca să te duci. Poți să mori și dacă ești sănătos”, a declarat actrița pentru .

„Am oxigen acasă, pe rotile, chiar lângă pat, e obligatoriu să dorm cu el. Am primit aprobare să am și unul mobil.

O să merg cu el în poșețică, tot timpul, chiar dacă pentru mine e foarte greu, are vreo trei kilograme”, a adăugat aceasta.

Anca Pandrea a angajat o femeie să o ajute acasă

Anca Pandrea spune că îi este greu să mai facă și treburile gospodărești. spune că nu mai are tragere de inimă să facă nimic acasă.

Așa că a angajat o femeie să vină să îi facă curat și să îi facă și mâncare, o dată pe săptămână. Totuși, vedeta spune că sunt și părți bune în a fi bătrân, pentru că poți face oricând ceea ce vrei.

„Mi-e greu să mai gospodăresc, dar sinceră să fiu, nici tragere de inimă nu mai am. Așa am o doamnă care vine sâmbăta, îmi gătește, face curat. Normal că o plătesc, cu câte 200 lei pe zi. Am cunoscut-o printr-o prietenă.

Astăzi am lenevit. De două săptămâni nu am mai scos nici cățelușa la plimbare. Mi-a zis doctora că atunci când e cald, să nu ies din casă, nici măcar la umbră. Pentru că am insuficiență cardiacă și pulmonară”, a spus ea.