Motivul pentru care Radu Ille a dispărut din lumina reflectoarelor: „Sunt trăirile mele”

Radu Ille și-a îngrijorat fanii după ce a dispărut complet din mediul online. Artistul nu a mai publicat nimic de o bună perioadă de timp, deși obișnuia să fie foarte activ, iar acum a oferit și câteva explicații despre motivul retragerii.

De ce s-a retras Radu Ille din lumina reflectoarelor

Deși obișnuia să fie foarte activ în mediul online și să-i la curent cu ce se întâmplă în viața sa pe cei care îl îndrăgesc, dar în ultima perioadă a dispărut complet. Mai mult, nici la evenimentele mondene nu s-a mai afișat la fel ca înainte și nici la televizor, astfel că

Ultimul mesaj publicat pe Facebook a fost un mesaj pentru ziua de naștere a mamei sale, postat la începutul lunii iunie. „Astăzi este ziua mamei. Zi frumoasă ca și ea. Binecuvântări, fericire, sănătate! La Mulți Ani, măicuța mea!

Să dea Dumnezeu să te bucuri mulți ani binecuvântați alături de copii, nepoți, surori și toți cei dragi! Te iubim, mamiii!!!!!”, a scris artistul la momentul respectiv în mediul online.

Pentru a le răspunde celor care îl iubesc, Radu Ille a acordat recent un interviu în care a mărturisit că a ales să se axeze mai mult pe viața de familie, dar și să se dedice unui pe care îl va lansa curând.

„Mă uit pe Facebook, pe Instagram, n-am postat de la ziua mamei mele. N-am postat nimic. Dar ultima imagine, e imaginea măicuței mele. Deci de patru luni, eu nu am mai postat nimic. Pregătesc un proiect fain.

Prima piesă la care lucrez este ceva fain, e ceva de suflet Sunt trăirile mele acolo, de ceva vreme. De mult. Te rog să mă crezi că sunt un om care are o credință (în Dumnezeu) pe care nu mi-a dat-o nimeni și nu mi-o poate lua nimeni. Așa sunt eu. Am o mare, mare credință”, a spus Radu Ille, la Antena Stars, citat de

Îi mulțumește soției că i-a fost alături

De altfel, ulterior, artistul a și făcut primele sale postări după ce a dispărut de pe internet, două live-uri scurte pe Facebook. Pe de altă parte, în cadrul aceluiași interviu, Radu Ille a vorbit și despre dragostea pe care i-o poartă soției sale și despre cât de fericit este că o are alături.

„Mi-am dorit foarte mult o familie. Nici nu știi ce-am avut în sufletul meu, când vedeam familii cu prunci. Măi și mi-a venit, cam târzior, așa e. Dar mi-a venit rândul la o familie. Am întâlnit-o pe Ninuța. E adevărat că nu a fost ușor, dar uite că am ajuns cumva. Că am vrut să mă însor la 13 ani prima dată”, a completat Radu Ille.