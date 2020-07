Mutarea surprinzătoare pregătită în secret de Gigi Becali! Patronul FCSB l-a dorit pe Anghel Iordănescu: „Au fost discuții”

Anghel Iordănescu a dezvăluit că Gigi Becali a încercat să-l aducă pe banca tehnică a FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Latifundiarul din Pipera a încercat să-l aducă pe fostul selecționer la echipă, în 2017, după ce Laurențiu Reghecampf a plecat de la echipă.

Totuși, patronul FCSB-ului a primit un refuz, iar Nicolae Dică a preluat frâiele echipei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a dorit pe Anghel Iordănescu la FCSB

Gigi Becali l-a dorit pe Anghel Iordănescu la FCSB, în 2017, după plecarea lui Laurențiu Reghecampf. Fostul selecționer a dezvăluit discuțiile purtate cu latifundiarul din Pipera:

„Au fost discuţii directe în câteva rânduri cu Gigi Becali, la FCSB. Dar în momentul de faţă sunt bine aşa cum sunt. Cam acum trei ani, după ce am plecat de la Federaţie. Ce rost mai are să discutăm? E un subiect încheiat, nu mai are niciun sens”.

ADVERTISEMENT

„Gigi e greu de schimbat!”

Anghel Iordănescu a continuat și a explicat faptul că patronul FCSB-ului este greu de schimbat, dar nu îi neagă din calități și faptele bune: „Gigi e greu de schimbat. Eu cred că, în momentul de faţă, Gigi Becali îşi doreşte să rămână aşa cum este el…

Să rămână nu numai patron, omul care decide, cel mai important om din club. Dar trebuie să remarcăm şi faptul că Gigi Becali a investit cu adevărat la FCSB şi indirect în fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă nu era el, convingerea mea e că fotbalul suferea şi mai mult. Multe echipe supravieţuiesc şi datorită lui Gigi Becali”.

„Lăsând la o parte latura sportivă… Si aici e o critică pe care i-o aduc… Cred că el se mulţumeşte şi satisfacţia lui numărul unu este de a fi omul care decide.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu-l mai interesează performanţa. Cred că greşeşte că nu-i lasă pe cei pe care îi angajează să ia deciziile, oamenii de fotbal”, a mai spus Anghel Iordănescu în emisiunea Realitatea Sportivă.