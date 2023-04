Nadine a luat o decizie bizară pentru viitorul familiei: ”Am dat cu banul. Am avut de ales între Spania și Franța”

Nadine s-a mutat de ceva vreme în Franța împreună cu soțul și fiul ei. Cu toate că meleagurile franceze i-au intrat la suflet, vedeta vrea să se mute din nou într-o altă țară. De data aceasta, a ales Spania, pe care Nadine și familia sa o vor explora în vara aceasta.

Nadine părăsește Franța pentru Spania

Vedeta a recunoscut că își dorește să exploreze cât mai multe culturi. Tocmai de aceea, că nu va rămâne niciodată într-o țară mai mult de câțiva ani. Spania este următoarea destinație care îi va servi drept casă vedetei și familiei acesteia pentru următorii ani.

“Prima dată când am plecat în America am dat cu banul, dacă să plec în Anglia sau în America și mi-a ieșit Anglia. Am stat stat un an, am mai dat cu banul o dată și m-am dus în America. Acum am dat iar cu banul. Am avut de ales între Spania și Franța. Franța a câștigat pentru că soțul meu are un frate aici.

Am zis să mergem pe linie de familie. Facem doi ani în luna august de când suntem aici. Nu vrem să rămânem aici, nu cred că am vrea să rămânem nicăieri. Am făcut un pact în familie și am vrea să explorăm cât mai multe culturi pentru că business-urile ne permit să fim la distanță. În vara aceasta mergem să explorăm Spania”, a declarat Nadine pentru FANATIK.

Nadine încă ia lecții de limba franceză împreună cu fiul ei, Noah “Nu este cel mai ușor lucru din lume”

Cu toate că nu are de gând să rămână în Franța, vedeta ia lecții de limba franceză împreună cu fiul ei. Nadine a făcut un pact cu familia ei, să învețe limba în fiecare țară în care se vor stabili.

“Acum starea mea mentală este acea de student, însă nu este cel mai ușor lucru din lume. Am plecat de la stadiul de elev, la 40 de ani, că mi-am dat bac-ul târziu. Acum sunt studentă în continuare, fac și școala mea din America.

E un lucru bun și pentru copil, pentru că experimentează limba în cultura în care trăiește în viața de zi cu zi. Avem ca filosofie de familie faptul că acolo unde mergem, să stăm până pricepem limba respectivă, apoi plecăm mai departe. Am găsit o profesoară genială, care ne transpune în povești ca să ne ajute să învățăm limba.

Datorită acestei femei, orele de franceză sunt o bucurie. Spre exemplu, eu cu Noah suntem două personaje din Evul Mediu, care plecăm în tot felul de aventuri și avem puteri și săbii.

La un moment dat, aveam un task să ieșim dintr-o cameră și pentru asta trebuia să găsim cifrul de la cufăr. Iar cifrul este făcut din niște propoziții unde noi trebuia să identificăm substantivul, verbul etc. Suntem foarte entuziasmați. Facem de 4 ori pe săptămână, câte 4 ședințe”, a adăugat Nadine pentru FANATIK.

Nadine are de gând să apeleze la intervențiile estetice “La 46 de ani, am zis că ar trebui să fac și eu ceva”

Nadine este foarte implicată în evoluția sa și în dezvoltare personală, însă nu neglijează nici . Vedeta a recunoscut faptul că nu este împotriva operațiilor estetice. Dimpotrivă, chiar are de gând să treacă pe la cabinetele medicilor esteticieni atunci când va simți nevoia.

“Nu sunt o femeie neîngrijită, nu sunt nici extrem de glamour. Eu până acum câteva luni, aveam un borcan mare de cremă din care îmi dădeam de la picioare până la frunte. Mă uitam în oglindă, la 46 de ani și am zis că poate ar trebui să fac și eu ceva.

Toate prietenele mele se injectează, se împung, își trag. M-am dus în Franța la un institut de înfrumusețare, iar doamna de acolo a fost șocată când i-am povestit de borcanul meu cu cremă. Mi-a dat o listă lungă cu tot felul de chestii pe care să mi le pun pe față, m-a băgat la tratamente.

Mi se pare ciudat să stau câte 45 de minute sub o lampă cu lumină colorată. Atât de mult timp pierdut. Cochetăria asta mi-e teamă că o să fie piatra din pantof care mă va face să mă frâng.

Nu sunt împotriva intervențiilor estetice. Dacă o să vreau, o să-mi fac de toate. Nu am apucat să fac încă nimic, dar de 3 ani mă tot interesez și studiez fenomenul”, a mai spus Nadine pentru FANATIK.