Filmele SF devin realitate. Cum vrea NASA să devieze asteroizi de pe orbită pentru a salva Pământul

Planurile ambițioase de a salva planeta de la dispariție în cazul unui cataclism cosmic sunt mai aproape de a deveni realitate. Ceea ce cu siguranță ai văzut până acum în cel puțin un film SF de calibru ai ocazia să vezi acum și în realitate.

Un impact cu un asteroid de dimensiuni considerabile poate fi fatal pentru întreaga omenire. Cu toate că în prezent nu există nicio rocă spațială care să ne pună în pericol existența, există oricând șansa ca un astfel de asteroid să apară de nicăieri, îndreptându-se către planetă.

De aceea, Dart (n.r. – săgeată), pentru a putea testa tehnologiile de deflecție pe care le-am văzut în filme și pentru a descoperi cât de greu e, de fapt, să schimbăm cursul unui asteroid.

Nava spațială ce tocmai a pornit de pe Pământ se va izbi de o rocă spațială denumită Dimorphos, pentru a fi observate schimbările de viteză și de traiectorie.

O deviere mică pentru o schimbare mare

O rachetă Falcon 9, construită de compania SpaceX, a lui Elon Musk, a decolat la ora 08:20, ora României, de la baza Vandenberg, din California. Astfel începe prima încercare de a devia traiectoria unui asteroid, pentru a învăța cum putem proteja planeta. Desigur, Dimorphos nu reprezintă nicio amenințare pentru Pământ.

”Dart va schimba orbita lui Dimorphos foarte puțin. Dar asta e suficient în cazul în care un asteroid e descoperit la timp”, spune Kelly Fast, de la departamentul de apărare planetară al NASA.

Aceasta a comentat și lansarea, spunând că ”de-abia am început, trebuie să ajungem la Dimorphos, dar am făcut un pas mare în direcția potrivită.”

Misiunea Dart e un efort de 325 de milioane de dolari și se îndreaptă către un sistem binar de asteroizi. Cel mai mare, Didymos, are 780 de metri, în vreme ce Dimorphos are 160 de metri. O rocă spațială cu dimensiuni de peste 300 de metri poate produce distrugeri la nivel continental, iar una care are peste 1 kilometru poate devasta întreaga planetă.

După ce scapă de gravitația Pământului, Dart va orbita soarele, iar apoi va intercepta sistemul binar, la aproximativ 10,7 milioane de kilometri de Pământ. Asta se va întâmpla abia în septembrie 2022.

La momentul respectiv, Dart se va lovi de Dimorphos la o viteză de 24.000 de kilometri pe oră. Asta ar fi suficient ca viteza obiectului să fie schimbată cu aproape un milimetru pe secundă, ceea ce va produce în jurul lui Didymos. Deși pare neînsemnată, schimbarea este suficient de mare pentru a îndepărta un obiect de pe o cale de coliziune cu planeta.

”Sunt mult mai mulți asteroizi mici în spațiu, astfel că dacă vom ajunge vreodată să fim amenințați de unul, va fi un asteroid de asemenea dimensiuni”, spune Tom Statler, responsabil de misiune la NASA.

Sistemul binar, ideal pentru testul desfășurat de NASA

În 2005, Congresul american a cerut NASA să descopere și să urmărească 90% dintre asteroizii din apropierea planetei, cu un diametru de peste 140 de metri. Niciunul cunoscut din această categorie nu reprezintă un pericol pentru planetă, dar se stimează că doar 40% din totalul rocilor au fost descoperite.

Dart are și o cameră foto, numită Darco, care va oferi imagini ale asteroizilor și va ajuta nava spațială să fie orientată corect pentru impact. Cu 10 zile înainte de acest moment, nava va lansa un mic satelit italian, LiciaCube, care va trimite pe Pământ imagini ale impactului și ale urmărilor acestuia. Apoi, mica schimbare din traiectoria lui Dimorphos va fi măsurată cu ajutorul telescoapelor de pe Pământ. ”Ce vrem să știm este dacă am reușit să deviem asteroidul și dacă da, cât de mult am reușit-o?” spune Statler.

Un sistem binar este perfect pentru astfel de experimente. O schimbare de doar 1% în orbita lui Dimorphos în jurul lui Didymos poate fi observată chiar și la câteva săptămâni după impact. Pe de altă parte, dacă Dart se lovea de un , orbita sa în jurul Soarelui s-ar fi schimbat cu doar 0,000006%, o schimbare observabilă în câteva ani.

Sistemul binar este, însă, atât de mic încât chiar și cele mai performante telescoape îl văd ca pe un singur punct de lumină. Totuși, Dimorphos blochează o parte din lumina reflectată de Didymos și viceversa, atunci când cele două se află în pozițiile potrivite.

”Putem măsura frecvența acestor schimbări de lumină”, explică Andy Rivkin, de la NASA. ”Astfel știm că Dimorphos orbitează Didymos în 11 ore și 55 de minute.”

După impact, cercetătorii vor măsura din nou durata orbitei, despre care speră că va avea loc mai rapid, în 11 ore și 40 de minute, de exemplu. Nu e totuși foarte clar cum va răspunde Dimorphos la impact, mai ales pentru că structura sa interioară nu e cunoscută. Dacă roca e solidă la interior, în loc să aibă multe goluri, ar putea produce multe resturi, care ar putea oferi un avânt suplimentar.