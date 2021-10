Naţionala României, la primul meci oficial fără Cristina Neagu! Începe campania pentru Euro 2022

Cristina Neagu a decis să se retragă temporar de la echipa naţională a României până în 2022. Interul stânga a vrut o perioadă de repaus după ce a trecut prin mai multe accidentări şi nu va mai juca pentru România până la anul.

România, primul meci oficial fără Cristina Neagu! Întâlnim Feroe în noua sală din Mioveni

Pentru handbalistele antrenate de este o oportunitate de a arăta că pot juca handbal de calitate şi fără Cristina Neagu, iar selecţionerul a spus încă din luna aprilie că jucătoarele naţionalei României trebuie să joace mai bine şi să ridice nivelul, având în vedere faptul că Neagu va lipsi.

Iar primul meci oficial al României fără Cristina Neagu va fi în debutul preliminariilor pentru Euro 2022, împotriva naţionalei din Insulele Feroe. Confruntarea va avea loc miercuri, de la ora 18:30, la Mioveni.

Primele două formații din grupă se califică!

România nu are voie să facă niciun pas greşit în faţa celui mai slab cotat adversar din această grupă de calificare. “Tricolorele” mai sunt în grupă cu Danemarca şi Austria, în lupta pentru unul din primele două locuri.

Un start foarte bun în noua Sală a Sporturilor din Mioveni este vital pentru naţionala României care va juca peste câteva zile unul dintre cele mai importante meciuri din aceste preliminarii, în deplasare, cu Austria.

Lotul României pentru meciul cu Feroe și Austria

Cu două victorii, România ar putea lua o opţiune serioasă la calificare încă din startul preliminariilor, în condiţiile în care primele două clasate din fiecare grupă vor merge la turneul final, găzduit de Slovenia, Macedonia de Nord şi Muntenegru.

Lotul României pentru meciurile cu Feroe şi Austria:

Portari – Iulia Dumanska (HC Podravka), Daciana Hosu (SCM Rm. Vâlcea), Elena Şerban (Dunărea Brăila)

Iulia Dumanska (HC Podravka), Daciana Hosu (SCM Rm. Vâlcea), Elena Şerban (Dunărea Brăila) Extreme stânga: Ana Maria Tănasie (Minaur Baia Mare), Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Ana Maria Iuganu (Gloria Bistriţa)

Ana Maria Tănasie (Minaur Baia Mare), Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Ana Maria Iuganu (Gloria Bistriţa) Interi stânga: Anca Polocoşer (Minaur Baia Mare), Sorina Tîrcă (Rapid Bucureşti), Bianca Harabagiu (Gloria Buzău), Bianca Bazaliu (HC Podravka)

Anca Polocoşer (Minaur Baia Mare), Sorina Tîrcă (Rapid Bucureşti), Bianca Harabagiu (Gloria Buzău), Bianca Bazaliu (HC Podravka) Centri: Cristina Laslo (Minaur Baia Mare), Andreea Rotaru (Gloria Buzău), Mădălina Zamfirescu (Gloria Buzău)

Cristina Laslo (Minaur Baia Mare), Andreea Rotaru (Gloria Buzău), Mădălina Zamfirescu (Gloria Buzău) Interi dreapta: Ana Maria Dragut (Gloria Buzău), Alina Ilie (Gloria Buzău), Alicia Gogîrlă (CSM Bucureşti)

Ana Maria Dragut (Gloria Buzău), Alina Ilie (Gloria Buzău), Alicia Gogîrlă (CSM Bucureşti) Extreme dreapta: Oana Borş (Minaur Baia Mare), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistriţa)

Oana Borş (Minaur Baia Mare), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistriţa) Pivoţi: Crina Pintea (Gyor ETO), Lorena Ostase (CSM Slatina), Alexandra Subţirică Iovănescu (Gloria Buzău).

Cine transmite la tv România – Feroe și Austria – România

Debutul României în preliminariile Euro 2022 poate fi văzut la tv. TVR 1 va transmite cele două meciuri ale naționalei conduse de Adi Vasile. Astfel, miercuri, 6 octombrie, de la ora 18:30 va fi meciul România – Feroe.

Duminică, 10 octombrie, de la ora 19:10, România joacă în deplasare cu Austria, meci transmis de TVR 1. Sunt ultimele meciuri oficiale înainte de Campionatele Mondiale din Spania, acolo unde România este calificată.

Cristina Neagu visează să joace până

revine la națională în 2022 și visează să joace la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, după ce România a pierdut la limită calificarea pentru JO de la Tokyo, fiind înfrântă de Norvegia și Muntenegru, în turneul preolimpic:

“Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să joc la națională în 2021. Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată.

Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut parte de câteva accidentări în ultimul an și cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorințe noi. De la anul voi continua să joc la națională, vreau să merg la Jocurile Olimpice.

Sunt calificări pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial! Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare! Fetele vor învăța să joace și fară mine”, a spus Cristina Neagu în luna aprilie.

În luna decembrie, România va juca la turneul final al Campionatului Mondial din Spania. Va fi prima competiţie majoră fără Cristina Neagu în echipă după mai bine de un deceniu pentru prima reprezentativă.

„Sunt două meciuri extrem de importante, ultimele oficiale în care ne putem testa condiția înainte de CM. Singura modalitate de a le aborda este 100% conectați. Cel mai mare pericol este să subestimezi adversarii, tocmai pentru că de multe ori calculele hârtiei au fost altele față de ce s-a întâmplat pe teren. Evident avem prima șansă, suntem echipa mai bună, care trebuie să ne respectăm tradiția, numele și țara”, Adi Vasile