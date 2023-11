Ne calificăm la Euro?! Discuţii pro şi contra la Fanatik SuperLiga: “Sâmbătă seara ne vom bucura cu toţii”

Aflați în studioul FANATIK SUPERLIGA, invitații Bănel Nicoliță, Robert Niță și Florin Gardoș au oferit un pronostic referitor la calificarea naționalei lui Edi Iordănescu. Așa cum era de așteptat, optimismul este la el acasă în România, astfel că nimeni nu concepe ca naționala României să nu se califice la EURO 2024.

Ne calificăm la Euro?! Discuţii pro şi contra la Fanatik SuperLiga

”Eu cred că mâine seară vom fi fericiți! Mai mult, batem și Elveția și terminăm pe primul loc! Dacă ne-am calificat atunci cu Bulgaria, Olanda, am bătut Olanda la Constanța, nu ne dădea nimeni nicio șansă. Olanda toți Real Madrid, Barcelona, Milan. Vom bate și ne vom bucura, atât”, a explicat Bănel Nicoliță.

În discuție a intervenit Robert Niță, care s-a amuzat înainte referitor la starea de optimism a colegului său de platou. ”Sigur ai suc? Crezi, dar trebuie să și poți. I-ai bătut pe Olanda pe câmpul ăla, arbitrul asistent avea miopie. Asta zic, trebuie să vezi de detalii, de priceperea selecționerului.

Nea Piți ce a zis, dacă joc pe teren bun, ne întorc ăștia de fac entorsă la gât. Ne calificăm mâine, am mare încredere în băieți, eu zic că vom fi fericiți, vom vorbi despre o familie Iordănescu care face istorie”, a completat Robert Niță. ”Ne calificăm mâine, mă bazez și pe treaba asta”, a explicat și Florin Gardoș.

Edi Iordănescu, mesaj special pentru fani înainte de meciul cu Israel

Selecționerul Edi Iordănescu a transmis un mesaj special înainte de partida cu Israel. ”Avem nevoie, mai mult ca oricând, de echilibru și de calm. Pentru că lucrurile foarte bune pe care le-am construit ca echipă în această campanie și poziția pe care ne-am câștigat-o în grupă sunt convins că ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivul, calificarea la EURO 2024.

Fără vreo secundă de teamă, dar înțelegând deplin responsabilitatea pe care o avem, individual și ca echipă, trebuie să oferim cu maturitate și luciditate cea mai bună versiune a noastră. Și o vom face. Așa vom încununa parcursul fără înfrângere cu sărbătoarea pe care o așteaptă toți românii!

Știm deja valorile importante care ne-au adus în acest punct fericit: unitatea grupului, spiritul de sacrificiu și lupta totală, necontenită. Potențialul jucătorilor noștri în care, am spus de la bun început, am repetat și o voi face mereu, am o încredere desăvârșită, s-a consolidat. Iar acum, e momentul să devină o certitudine.

Dincolo de pregătirea noastră, de analiza adversarului sau de tactică, astfel de provocări se câștigă cu inima și cu mintea limpede. Fiți convinși că vom da totul în fiecare clipă, ca până acum! Și că inimile românilor de pretutindeni ne vor întări și mai mult! Cu entuziasm și încredere, Edward Iordănescu, Selecționerul echipei naționale de fotbal a României”, a explicat Iordănescu.

