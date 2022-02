Ce mai face Nea Rață, ajuns celebru după Ferma Vedetelor. Are o afacere cu care face mulți bani

Foarte multă lume se întreabă ce mai face bărbatul care a devenit celebru după ce a făcut parte din echipa de la „Ferma Vedetelor” alături de Ilinca Vandici și Monica Bârlădeanu.

Bărbatul are în momentul de față o afacere din care câștigă bani mulți. Domeniul de activitate în care se desfășoară Nea Rață este agricultura, într-0 comună din județul Constanța.

De asemenea, are și o fermă cu care se mândrește pe rețelele de socializare de fiecare dată când are ocazia.

Cu ce se ocupă Nea Rață de la Ferma Vedetelor. În ce domeniu are afaceri

Cunoscutul fermier devenit renumit în urmă cu câțiva ani nu a renunțat nicio secundă la meseria sa. A continuat să muncească în agricultură, acolo unde investește bani frumoși în tractoare și alte utilaje.

Nea Rață are o avere impresionantă, precizând că are mai multe funcții în afacerea sa. Mai exact, bărbatul este paznic, tractorist, administrator, dar şi vedetă atunci când prinde contracte avantajoase.

Are atestat profesional, iar când a terminat liceul agricol a luat și carnetul de conducere pentru tractor agricol. În fiecare toamnă poate fi văzut pe câmpuri la volan, la treierat.

În plus, are o fermă de utilaje la Moviliţa, fiind cunoscut ca o persoană care nu vorbește foarte des despre banii pe care îi câștigă. Este văzut ca un gospodar modest și un familist convins.

Nea Rață, vacanță în Kenya împreună cu soția sa

Și pentru că munca nu este totul, Nea Rață se bucură foarte mult și de perioadele în care merge în vacanțe. Vedeta de la Ferma Vedetelor a reușit recent să ajungă în Kenya, după ce ultimul a avut loc înainte de pandemie.

Copiii, Bogdan și Maria, au rămas în România, sejurul fiind un fel de cadou pentru partenera de viață a fermierului. Cei doi sunt căsătoriți de 27 de ani, evenimentul fiind sărbătorit pe 3 februarie.

„Ultima oară am fost în Egipt, înainte de pandemie, şi acum am hotărât să mergem în Kenya, pentru că am auzit că este frumos şi am vrut să vedem animale sălbatice. A fost ca un cadou pentru soţia mea Mihaela, care a împlinit 54 de ani în ultima zi de vacanţă, pe 20 februarie.

Am vizitat câteva triburi de băştinaşi, tribul Massai, şi le-am dus copiilor bomboane, am şi plâns când i-am văzut cât de sărăcăcios trăiau. Erau foarte săraci, oamenii pe acolo aveau 50 de dolari salariu…

Mi-a părut rău de ei. Dar noi ne-am distrat, am stat la plajă şi am vizitat rezervaţii de animale. Am văzut familii de lei, de tigri. Am văzut cum tigrii fugeau după antilope sau bivoli şi le prindeau, am văzut şi maimuţe, girafe.

Am fost în junglă noaptea şi am avut parte de nişte privelişti cum nu ne aşteptam. A fost o altfel de experienţă şi de dată această am fost fără copii”, a declarat Nea Rață pentru .