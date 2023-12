Neluțu Varga, primele reacții după CFR – FCSB. „Mandorlini își face treaba” Ce spune de golul lui Coman: „Să nu mai țipe Gigi Becali degeaba”

Neluțu Varga , scor 1-1, în etapa a 19-a din SuperLiga. Patronul fostei campioane a României . Totodată, Neluțu Varga s-a declarat mulțumit de jocul echipei pe care o finanțează.

Neluțu Varga, încântat de derby-ul CFR – FCSB 1-1: „Mandorlini își face treaba”

CFR Cluj a dominat primul sfert de oră din derby-ul cu FCSB. Mai mult decât atât, Tachtsidis a profitat de momentele bune de joc ale ardelenilor și l-a învins pe Târnovanu după o eroare în defensiva oaspeților. Liderul din SuperLiga a echilibrat jocul și a reușit să restabilească egalitatea prin Darius Olaru.

Neluțu Varga s-a declarat mulțumit de jocul CFR-ului sub comanda italianului Andrea Mandorlini. „A fost un meci foarte bun, mult peste media campionatului. Chiar dacă am făcut doar egal, mie mi-a plăcut CFR-ul.

Am jucat în multe momente foarte bine. Mandorlini își face treaba. Îmi place acest stil de joc ofensiv în care nu stăm să ne apărăm tot timpul și în care încercăm să creăm”, a declarat Neluțu Varga, pentru FANATIK.

Ce spune Neluțu Varga de golul lui Coman: „Să nu mai țipe Gigi Becali degeaba”

Florinel Coman a înscris un gol excepțional în startul reprizei secunde, însă reușita a fost anulată de VAR și de Sebastian Colțescu pentru un fault al lui Valentin Crețu în construcția fazei. Neluțu Varga a recunoscut că a avut mari emoții, însă este convins că decizia arbitrilor, de a anula golul, este cea corectă.

„În a doua repriză am scăzut turația, am avut și emoții. Când a înscris Florinel Coman acel gol vă spun sincer că mi-a stat inima. A fost, cum ziceți voi, un golazo, cum a lovit mingea! Pur și simplu am înghețat în tribune, nu-mi venea să cred că mingea a intrat în poartă după acel șut extrem de frumos al lui Florinel Coman.

Noroc cu arbitrajul, că au întors faza, pentru că evident a fost fault și până la urmă rezultatul a rămas 1-1. Poate să țipe cât vrea domnul Becali. Au spus-o și marii arbitri Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu.

A fost fault, se impunea fault, așa că decizia centralului Colțescu a fost una corectă, de a întoarce faza, de a dicta fault și de a anula reușita extrem, extrem de frumoasă a lui Florinel Coman.

Echipa a jucat bine pe alocuri. Nu vreau să intru prea mult în detalii despre arbitraj. Cei de la FCSB să nu mai țipe atâta și să nu mai facă atâta scandal pentru că și ei au fost destul de avantajați. Aduceți-vă aminte cum am pierdut noi la București. Au mașinăria lor, ca să glumim puțin”, a mai spus Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Neluțu Varga, anunț triumfător după CFR Cluj – FCSB 1-1: „Tot noi luăm campionatul”

Neluțu Varga consideră că CFR Cluj ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri în prima repriză. Finanțatorul este convins că echipa lui Andrea Mandorlini se va încorona campioană la finalul sezonului. Omul de afaceri a anunțat noi întăriri în perioada de mercato din iarnă.

„Din punct de vedere al arbitrajului, dacă vreți să facem o analiză, eu zic că am avut 11 metri și noi în prima repriză, dar, repet, nu stau să vorbesc despre arbitraj.

Una peste alta, cred că arbitrii și-au făcut treaba cu bună credință, iar rezultatul a fost unul echitabil. Un egal împotriva unei formații foarte bune care este FCSB.

Vă spun doar atât, tot noi vom lua campionatul, am văzut multe momente de joc bun. Gândiți-vă, încă mai avem fotbaliști care nu joacă, plus că o să vină întăriri. Se vede clar că ne mai trebuie jucători în atac.

Mulțumit de rezultat, 1-1 este bun, campionatul se joacă. Vedem după iarnă ce se va întâmpla”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

