Neti Sandu ne dezvăluie ce ne avertizează astrele pentru toamna aceasta! Ce nu avem voice să facem

Neti Sandu ne dezvăluie ce ne aduc astrele în această toamnă și mai ales ce ne avertizează. Vedeta Pro TV ne spune ce trebuie să facem și mai ales ce nu avem voie să facem, pentru a evita problemele cu care am putea să ne confruntăm.

la ce trebuie să ne așteptăm în viitor. Cu ce surprize vine finalul de an. Vedeta Pro TV susține că Mare în Gemeni stă până în luna martie și va aduce niște mari schimbări. În plus, aceasta susține că fiecare dintre noi trebuie să facem curățenie în viața noastră, într-un anumit sector.

“Astrele aduc toamna aceasta un Marte în Gemeni, care va sta până în martie, Planeta Mare va sta până în luna martie în Zodia Gemenilor și va aduce niște schimbări obligatorii.

Și fiecare dintre noi trebuie să facă o curățenie într-un sector anume, pentru că toți avem Gemeni în vreo zodie, în funcție de Zodia noastră, în funcție de ascendent”, a declarat Neti Sandu, în excusivitate, pentru FANATIK.

Neti Sandu: “Să nu cheltuim fără cap”

, care a venit azi, 24 august, la lansarea grilei postului într-o ținută colorată, susține că astele ne spun să nu cheltuim prea mult în următoarea perioadă, cum obișnuiam până acum, spre binele nostru, pentru a nu ne fie greu.

“Poate să fie casa banilor, poate să fie și casa dragostei. Așa, și atunci, aici sunt niște accente puternice, pentru că el e mai războinic așa și Mercur va mai fi o dată retrograd și mai atrage atenția… Cum ar fi: Nu am făcut cum trebuie niște acte, nu am făcut ce trebuia, am ascus niște lucruri… toate acestea trebuie să le rezolvăm.

E în continuare cuadratura aceasta Saturn în Vărsător cu Mare în Taur. Deci, să fie atenți să nu cheltuim fără cap, să nu cheltuim așa cum am fost obișnuiți, pentru că o să fie greu, după aceea”, a declarat Neti Sandu, pentru FANATIK.

Neti Sandu are aceeași coafură de ani de zile

Neti Sandu a moștenit pasiunea aceasta de la bunicul ei, care I-a starlit curiozitatea, vorbindu-i mai anti despre Biblie și despre Viața de Apoi. Apoi a student foarte mult și așa a ajuns la astrologie.

“Bunicul meu îmi tot povestea de Biblie, de Viața de Apoi de toate acestea și eu nu înțelegeam nimic. Eram copil. Am făcut Filologia, Filozofia, toată Literatura Universală și poi aici mi-am găsit eu locul. Aici e locul meu” , a mai povestit vedeta Pro TV.

Coafura vedetei este de efect și nu a schimbat-o de ani de zile. pe care o are vedeta Pro TV este un fel de emblemă pentru ea. Nu a schimbat-o de ani de zile, pentru că îi vine cel mai bine pentru forma feței pe care o are. În plus, firul de păr, pe care îl are foarte gros, o avantajează cel mai mult așa, până la umber și cu breton.

“Coafura rezistă. E un fel de amprentă personală. Frill meu de păru e grow și el stă cel mai bine așa. Asta-i totă treaba și îmi încadrează foarte bine fața”, a mai declarat, pentru FANATIK, Neti Sandu.