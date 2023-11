Nevestele interlopului Rechinul: o româncă și o braziliancă. Una l-a ajutat să ridice un imperiu imobiliar în Craiova, alta în Brazilia și SUA

Florian Tudor, alias Rechinul, a investit milioane de euro în sectorul imobiliar din România, ajutat de soția lui care a rămas la Craiova. În timp ce dădea o lovitură după alta, peste Ocean, Rechinul își refăcuse viața alături de o frumoasă braziliancă.

Imperiul imobiliar al interlopului Rechinul, la Craiova

Clonare de carduri (skimming), trafic de droguri și de persoane, șantaj, omor și tentativă de omor: acestea sunt acuzațiile pe care procurorii din România și Mexic i le aduc interlopului Rechinul. Banii obținuți de rețeaua coordonată de acesta, din activități infracționale, au fost investiți în proprietăți imobiliare. Până acum, autoritățile au identificat imobile deținute de membrii rețelei în Statele Unite, Mexic, Brazilia, Paraguay sau România.

În țară, Florian Tudor a reușit să-și ridice un adevărat imperiu, , rămasă la Craiova. Doar în orașul natal, procurorii anti-mafia au descoperit mai multe imobile care îi aparțin Rechinului: unul pe Calea București, chiar la intrarea în Craiova, o casă pe strada Ulmului, cumpărată pentru părinții lui, cu 250.000 de euro sau un bloc în zona SIF Oltenia.

De asemenea, Rechinul ar mai deține un întreg cartier rezidențial pe strada Ghiocelul și două blocuri gemene, pe strada Severinului, în apropiere de magazinul Auchan.

Ce afacere are soția lui Florian Tudor și câți bani a făcut până acum

Rebeca, soția lui Tudor, a înființat, în 2016, o firmă de construcții în care s-a asociat cu Andi D.C., la acea vreme inspector în cadrul Primăriei Craiova, și cu familia acestuia, care deținea mai multe terenuri în oraș. Societatea a construit două blocuri în Craiova, unul de apartamente iar celălalt de birouri, după care s-a divizat, pe fondul unor neînțelegeri între Florian Tudor și asociatul soției sale.

În prezent, firma funcționează cu Rebeca Tudor drept unic asociat și administrator, iar în ultimii 4 ani a înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 7 milioane lei, precum și un profit de 2 milioane lei. Procurorii cred că societatea era folosită drept paravan pentru spălarea banilor proveniți din activități infracționale, peste ocean.

Rechinul a vrut să pună mâna pe întreaga afacere

Partenerul soției lui Tudor a ajuns parte vătămată , aflat pe rolul Curții de Apel București. El le-a povestit procurorilor DIICOT că a fost amenințat și bătut de locotenenții Rechinului, după ce ar fi refuzat să continue lucrările la blocurile începute, în condițiile în care dorea să renunțe la proiect.

”Am încercat să mă rup, pentru că mi-am dat seama de la bun început ce vrea el. El voia să pună mâna pe tot ce aveam eu și prin fel de fel de tertipuri de astea. Și am ales varianta despărțire și ulterior m-am trezit cu țiganii la ușa mea. Și de acolo s-a rupt tot”, a povestit bărbatul, conform unor stenograme din dosar.

Bărbatul a descris-o pe soția rechinului drept o doamnă fermecătoare, care a jucat rolul unei femei neajutorate și care a reușit să-l impresioneze încă din primul moment.

Asociatul, fermecat de soția Rechinului: ”Am pus botul la tot ce mi-a servit”

”Ne-am cunoscut. A fost o relație foarte ok. Eu am ținut foarte, foarte mult la ea. Și părinții mei au ținut foarte mult la ea. A fost decepția vieții mele. Vă și spun de ce, pentru că, ea are o tactică foarte bună.

În spatele unor probleme de astea, gen … atacuri de panică, epilepsie și așa mai departe. Ea tot timpul pornește pe picior de victimă, tot timpul. Și ea în grupul ei de prieteni pozează într-o femeie foarte (neinteligibil), ajută oameni nevoiași, ajută … deci, e o filantropie din asta ieșită din comun. Și mai pornește pe tiparul că toată lumea o va înșela, toată lumea a profitat de bunătatea mea, toată lumea …

Și vă spun sincer că … Am crezut, sau mai pe românește am pus botul la tot ceea ce mi s-a servit, la vremea respectivă. Ce pot să vă spun, eu în perioada respectivă nu ne-am mai intersectat mult timp. Eu în perioada respectivă … mama mea a avut mai multe terenuri moștenire pe care le-am lotizat și le-am vândut și le-am … nu știu ce.

M-a rugat, m-a rugat la momentul respectiv să o ajut, pentru că ea nu știa cu niște acte cu … să le aranjez și așa mai departe și oarecum am început să ne împrietenim. Iar ulterior am primit din partea ei o propunere să ne asociem”, a mai povestit bărbatul, potrivit stenogramelor.

Rechinul a apelat la clanul Caran pentru a elibera un teren

În 2017, Rechinul a început să cumpere mai multe imobile, în scopul de ridica un nou cartier în Craiova. Șeful ”cartelului mexican” a reușit, prin diverși interpuși, să dețină ”toată partea stângă a străzii Ghiocelul din comuna Pielești, în apropiere de Craiova și toate parcelele de pe partea dreaptă a acesteia, dar și unele dintre casele construite”.

La un moment dat, el s-a lovit de refuzul unuia dintre proprietari, care deținea acolo un imobil și drepturile litigioase asupra altor două. Problema e că acesta era cumnatul unui alt cunoscut interlop, Ion Pârnică zis Vilifort. Când și-a dat seama că nu-i de glumit cu acesta, Rechinul a apelat la un membru al clanului Caran, Nicolae Adrian Ilinca, supranumit Lalae. Acesta se lăuda că este văr cu frații Caran din București.

Tudor, necunoscut pentru interlopii din Craiova: ”Nu-l știe nimeni, mânca-v-aș”

După ce l-a vizitat acasă, Lalae a lui Caran l-a contactat telefonic pe proprietarul casei, care i-a explicat că nu se sperie de amenințările lor.

”Verii ăștia ai tăi, probabil că le-ai spus de mine, io-s cumnatul lui Vilifort. M-ai înțeles? Nu știu dacă dacă tu îi știi, dar noi nu prea aveam frică de nimeni în țara asta, cum poate nici tu nu ai pe la București. Întreabă-l și tu pe Corsicanu, pe altă lume”, i-a spus acesta.

Lalae i-a spus atunci că Tudor este ”cumătru cu verii lui”, acesta i-a spus că nu a auzit niciodată de Rechinul, în Craiova. ”Ce cumătru să fie? Că nu-l știe nimeni p-ăsta, mânca-v-aș p…a voastră”, i-a spus proprietarul. Discuția apare tot în dosarul locotenenților lui Florian Tudor, unde Cătălin R., proprietarul imobilelor, este parte vătămată.

Brazilianca Juceline, apartamente de lux în SUA și Brazilia

Interesant este că, în tot acest timp, Florian Tudor trăia, în Mexic, cu o altă femeie. Potrivit unei investigații OCCRP, este vorba despre Juceline Belmonte do Amaral, pe care Rechinul o prezenta drept soția lui. Acesteia i-a cumpărat un apartament de 1,37 milioane dolari în Miami, în ianuarie 2016. După mai puțin de doi ani, ei au înstrăinat imobilul.

Femeia i-a înlesnit românului achiziția unor alte imobile în America de Sud, inclusiv în regiunea orașului ei natal, Foz de Iguau, în apropiere de granița comună Brazilia-Argentina-Paraguay.