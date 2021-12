Neymar continuă să șocheze. A cerut ca o legendă a lui PSG să aibă grijă de el cât timp este accidentat: „Acum este calm”

Neymar i-a șocat pe șefii lui PSG. Superstarul brazilian le-a cerut acestora să îi trimită una dintre legendele clubului pentru a îl ajuta să se recupereze după .

„Decarul” vicecampioanei Franței s-a accidentat la gleznă în meciul lui PSG de la Saint-Etienne de luna trecută, atunci când a părăsit terenul pe targă, ulterior având nevoie de cârje pentru a se deplasa.

Conform primelor estimări ale medicilor, , ceea ce înseamnă cu nu va mai putea juca fotbal până în 2022.

Neymar le-a cerut celor de la PSG să aducă o legendă pentru a se recupera după accidentare

De-a lungul carierei, cel mai scump fotbalist din istorie a suferit mai multe accidentări, care au avut asupra sa au avut nu doar un impact fizic, ci au reprezentat și o povară din punct de vedere psihologic.

Ultima problemă medicală pare să îi fi pus capac fotbalistului în vârstă de 29 de ani, care are nevoie de mai mult decât de recuperare fizică pentru a își reveni complet la parametri maximi.

De când se află la PSG, Neymar are un procentaj extrem de mic de meciuri jucate. A fost titular în doar 76 de partide de Ligue 1, în patru sezoane și jumătate, adică mai puțin de 50%.

Pentru a se recupera psihic după accidentare, Neymar le-a cerut șefilor de la PSG să îl aducă din Brazilia pe prietenul Nene. Mijlocașul de 40 de ani încă evoluează la Vasco da Gama, după ce între 2010 și 2013 a fost jucătorul parizienilor.

Nene: „Reușesc să îl fac să râdă”

Nene este considerat o adevărată legendă pe Parc des Princes. În 112 meciuri jucate, brazilianul a înscris 48 de goluri și a oferit 46 de assist-uri.

„Am venit la Paris să îl ajut cu tot ce are nevoie. Îl susțin, am jucat împreună, am petrecut momente frumoase alături de el. Reușesc să îl fac să râdă. Vreau să se poată concentra cât mai bine pentru a se întoarce pe teren cât mai rapid.

Acum este calm, dar nu este deloc fericit. E un moment greu pentru el. Până și genunchiul îl doare. Eu încerc să îl ajut, să fiu alături de el. Îi spun mereu că trebuie să fie optimist și că totul se va rezolva curând.

Va reveni cam peste o lună și jumătate. Eu fac tot ce ține de mine pentru a se putea întoarce și mai devreme pe teren”, a declarat Nene.