Neymar vrea să se retragă de la naţionala Braziliei: “Nu mai am puterea să fac faţă”

Neymar este subiectul unui documentar al DAZN, cunoscută platformă de streaming pentru evenimente sportive, iar cu această ocazie a anunţat ce planuri de viitor. Fotbalistul lui PSG a susţinut că are de gând să se retragă de la naţionala Braziliei.

În timpul documentarului “Neymar and The Line of Kings”, fotbalistul de 29 de ani a dezvăluit că Mondialul din 2022 ar putea să fie ultima competiţie la care va îmbrăca tricoul “Selecao”.

Neymar vrea să se retragă de la naţionala Braziliei: “Cred că va fi ultimul Mondial”

“Cred că va fi ultimul Campionat Mondial pentru mine (n.r. ediţia din 2022). Îl văd ca pe ultimul pentru că nu mai am puterea mentală să facă faţă fotbalului.

ADVERTISEMENT

Aşa că o să dau tot ce îmi va sta în putinţă ca totul să se termine cu bine, să câştig pentru ţara mea şi să-mi realizez cel mai mare vis al meu, încă de când eram copil. Sper că voi reuşi”, a declarat Neymar în timpul documentarului “Neymar and The Line of Kings”.

Neymar a jucat 113 meciuri pentru echipa naţională a Braziliei, din 2010 şi până în prezent, reuşind să marcheze 69 de goluri. Singurul succes alături de “Selecao” l-a obţinut în 2013, când a câştigat Cupa Confederaţiilor.

ADVERTISEMENT

Neymar a prins două Campionate Mondiale cu Brazilia

Neymar a debutat pentru naţionala Braziliei în 2010, însă nu a făcut parte din lotul convocat de Carlos Dunga pentru Mondialul din Africa de Sud. Decizia a fost intens criticată, după ce Pele sau Romario i-au cerut selecţionerului să-l ia în echipă pe tânărul fotbalist, însă fostul internaţional a motivat că Neymar era prea tânăr pentru o astfel de competiţie.

, Neymar a fost starul naţionalei Braziliei la Mondialul organizat pe teren propriu. Fotbalistul, care pe atunci juca la FC Barcelona, a marcat 4 goluri, dar s-a accidentat în meciul cu Columbia, din sferturile de finală, astfel că a ratat partida cu Germania şi finala mică.

ADVERTISEMENT

În 2018, Neymar a fost la un pas să rateze Mondialul din Rusia, după o accidentare care l-a ţinut în afara terenului timp de trei luni. Starul lui PSG a fost recuperat chiar înaintea turneului final, însă a ieşit în evidenţă, mai mult, prin felul în care a simulat pe teren, atunci când era faultat.

Acum, după nouă meciuri din preliminariile CM 2022, Brazilia ocupă primul loc în grupa de calificare din America de Sud, cu un avans de 8 puncte în faţa Argentinei. Neymar a reuşit să marcheze 6 goluri în partidele din preliminarii, dar a ratat ultimul meci al “Selecao”.

ADVERTISEMENT

Neymar a vrut să se întoarcă la FC Barcelona

În timpul pauzei pentru meciurile din preliminariile CM 2022, . Preşedintele formaţiei blaugrana a susţinut că jucătorul era dispus să plece de la PSG.

“Ni s-a spus că vrea să vină, că nu va mai rămâne acolo (n.r. PSG) şi că şi-a convins clubul (n.r. să-l lase să plece). L-au convins până la urmă. Asta e legea în fotbal, câştigă cine face oferta mai bună.

ADVERTISEMENT

Faptul că nu l-am transferat a fost bine. Nu ne-ar fi ajutat să soluţionăm situaţia de acum. Neymar ar fi putut să genereze venituri bune, dar transferul lui nu ar fi fost o ideea bună”, a declarat Joan Laporta.