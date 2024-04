Nicolae Ciucă spune ce a convenit Coaliția în privința conferinței lui Cîrstoiu. Liderul PNL a discutat din nou cu Marcel Ciolacu

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, că în cadrul alianței PSD-PNL s-a agreeat ca medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul Coaliției la Primăria Capitalei, să ofere clarificări în legătură cu acuzațiile de incompatibilitate ce i se aduc. Ciucă a mai spus că este „normal” ca medicul să dea curs acestor clarificări după ce premierul Marcel Ciolacu i-a cerut acest lucru.

Nicolae Ciucă: Cîrstoiu trebuie să clarifice lucrurile

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a declarat, joi seară, că în cadrul Coaliției a fost convenit ca medicul Cătălin Cîrstoiu să clarifice acuzațiile ce i se aduc cu privire la posibila sa , și că acesta trebuie să respecte solicitarea în acest sens pe care premierul Marcel Ciolacu a făcut-o recent. Liderul liberalilor a adăugat că, după ce Cîrstoiu va aduce clarificările cerute, se va face din nou o analiză și, în funcție de rezultate, se va merge „mai departe” sau se va lua altă decizie.

„Ce facem cu Cătălin Cîrstoiu? În primul rând, luni am avut o întâlnire a membrilor conducerii coaliţiei şi am discutat toate aspectele legate de problemele care sunt la nivelul coaliţiei şi desigur cea mai stringentă, a candidaturii la Primăria Capitalei şi în încheiere a fost o decizie prin care am convenit ca, în această săptămână, cât premierul nu este în ţară, să existe acţiunea aceasta de clarificare din partea domnului doctor a tuturor acestor aspecte care ţin de persoana domniei sale, pentru ca, în final, să putem să avem din nou o analiză şi să putem să mergem mai departe sau să vedem ce decizie se ia. În momentul de faţă, domnul doctor este propunerea noastră de candidat la Primăria Capitalei. A noastră, a coaliţiei”, a declarat Ciucă pentru la

„Este normal să respecte cererea lui Ciolacu”

Ciucă a comentat și faptul că medicul Cătălin Cîrstoiu ezită să organizeze conferința de presă pe care a spus că o va face pentru a lămuri cele publicate de unele anchete din mass-media.

„Eu consider că atât timp cât vine din partea domnului prim ministru, preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, această solicitare şi pentru că, în procesul acesta de identificare a candidatului, propunerea a venit din partea domniei sale, este normal să respecte cererea pe care domnul prim ministru Marcel Ciolacu i-a adresat-o”, a spus liderul liberalilor.

Nicolae Ciucă a mai afirmat că a avut noi discuții cu premierul Ciolacu, chiar joi, și că acesta i-a spus că i-a reiterat lui Cîrstoiu să lămurească public chestiunea acuzațiilor ce planează asupra lui.

„Eu am discutat în această seară cu Marcel Ciolacu şi mi-a spus că a vorbit din nou cu domnul doctor şi i-a transmis să planifice şi să aibă acest demers realizat. E o chestiune care ţine de clarificarea unor probleme personale. Oricât de mult ar fi întrebat unul şi altul, nici unul dintre noi, eu personal nu am cum să judec pe anumite supoziţii, pe anumite date un anume aspect. Cel care trebuie să clarifice toate aceste chestiuni este domnul doctor”, a spus liderul PNL.

„Nu există timpul necesar și mergi pe încredere”

Ciucă a mai precizat că, în cadrul primelor întâlniri cu medicul, acesta a spus că nu ar exista o problemă care să-i împiedice . „Ne-a zis că există un raport al corpului de control în 2019, dar că nu sunt probleme. Nu există timpul necesar și mergi pe încredere. Dacă de la început pornești cu suspiciuni în relația cu o persoană… Dacă face această conferință și clarifică ce e de clarificat, probabil că în această perioadă e și slotul necesar să se pronunțe și instituțiile statului, iar din punctul de vedere al celui care trebuie să se pronunțe dacă a fost convingător, cred că alegătorul, bucureșteanul trebuie convins”, a spus Ciucă