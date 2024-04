Cîrstoiu, primele declarații după acuzațiile de incompatibilitate. Medicul spune că nu se retrage din cursă

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, s-a apărat, miercuri, de acuzațiile ce i se aduc, spunând că nu se află în nici o situație de incompatibilitate și că nu se va retrage din cursa electorală.

Cîrstoiu: „Eu nu sunt în nici o stare de incompatibilitate”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul Coaliției la , a declarat, miercuri, că nu se află în stare de incompatibilitate și că nu are de gând să renunțe la cursa electorală.

„Eu nu sunt în nici o stare de incompatibilitate. La modul real, nu sunt în incompatibilitate”, a declarat medicul la , iar faptul că sunt mai multe sesizări la ANI pe numele său înseamnă că „până la urmă democrația asta înseamnă, pluralism de idei. Eu nu am avut nicio relație contractuală, remunerată sau neremunerată, cu o clinică privată”, a spus el.

„E firesc ca pacientul să aleagă unde merge”

„Eu la Spitalul Unieversitar nu operez așa, niște oase rupte, cum spun unii, eu mă ocup de o patologie aparte, de cancere osoase. E singura clinică din România care a ridicat partea asta de oncologie osoasă la un alt rang. Eu asta am construit în atâția ani. Faptul că am atâția pacienți, sunt zeci care vor părerea mea și uneori depășesc capacitatea mea fizică de a răspunde. Eu am construit echipe, echipele mele de la Spitalul Universitar, sunt oameni care știu și e firesc ca pacientul să aleagă unde merge”, a spus medicul.

Presa a prezentat o realitate trunchiată

Candidatul la Primăria Generală a lăsat să se înțeleagă că ancheta jurnalistică în care s-au publicat mesaje prin care pacienții erau trimiși la clinica privată a prezentat doar o realitate trunchiată.

„Medicul care vorbea nu era rezident, era un medic primar și spunea ‘vă rog să vă gândiți pentru că dl profesor vă oferă tot sprijinul la Spitalul Universitar București’. Deci aș vrea să nu mai trunchiem și să extragem fragmente din anumite mesaje. Medici aceștia au dreptul să consulte unde vor ei, la spital public și la clinică privată în timpul lor liber. Mai mult, pacientul nu e un pion pe care-l duci unde vrei tu. Pacientul alege unde vrea să meargă și-și asumă că dacă merge la privat, plătește o taxă”, a spus Cîrstoiu.

„Nu am luat pacienți de la spital să-i duc la privat”

„Eu nu am avut nicio relație contractuală cu o clinică privată. Nu am luat niciodată pacienți de la spital să-i duc la cabinetul privat. Le-am oferit sprijin colegilor mei, dar nu am încasat niciun ban, am făcut-o din devotamentul meu personal, că am vrut eu. Nu am făcut consultații acolo. ANI analizează, va da un raport, vom vedea ce scrie în acel raport. Mai sunt situații între candidații la primărie similare. Nicușor Dan s-a numit singur la Parcuri, hai să nu exagerăm. Până la urmă eu nu am omorât pe nimeni”, a spus medicul.

Cătălin Cîrstoiu este o sursă de tensiuni în Coaliție după o serie de anchete jurnalistice, tensiuni ce au culminat, miercuri, când premierul Marcel Ciolacu a declarat că medicul trebuie să facă o conferință de presă și să explice acuzațiile de incompatibilitate.

„Nu îmi pun problema să mă retrag”

De partea sa, tot miercuri, Cătălin Cîrstoiu a spus că nu se va retrage din cursă și nici nu-și pune o astfel de problemă. „Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu Marcel Ciolacu, sunt susținut de cele două mari partide. Eu sunt candidatul alianței PSD-PNL, aceasta a fost discuția finală pe care am avut-o acum două zile. Nu îmi pun problema să mă retrag”, a declarat el.

În legătură cu unele informații potrivit cărora i s-ar fi cerut să facă pasul înapoi, Cîrstoiu a spus că nu au fost discuții în acest sens. „Nu a fost această discuție. Eu am plecat de la Guvern cu decizia coaliției că rămân în continuare candidatul coaliției, pentru că până la urmă, coaliția mi-a propus mie acest lucru. Nu m-am dus eu la coaliție, am bătut în ușă și am spus ‘bună ziua, sunt eu, doctorul, vreau să candidez’, nu, nu îmi trecea prin cap așa ceva”, a precizat medicul.