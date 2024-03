Nicolo Napoli, despre țipetele din vestiarul lui FC U Craiova de la finalul meciului cu Petrolul: ”Sunt lucruri care ne aparțin”

, în prima etapă a play-off-ului SuperLigii. Elevii lui Nicolo Napoli se situează pe loc de baraj în acest moment.

Nicolo Napoli are încredere că FC U Craiova 1948 se va salva de la retrogradare

După înfrângerea suferită, chiar dacă a trecut mai mult de o lună de la ultima victorie a oltenilor.

”Băieții au făcut o primă repriză bună. Am jucat. Repriza a doua nu mi-a plăcut. Am încercat egalarea, dar nu am putut. În prima repriză am jucat bine, am făcut faza defensivă bine, ne-am apărat.

Din vestiar s-au auzit țipete, e normal, vorbim. Sunt lucruri care ne aparțin. În 15 zile se poate lucra. Încercăm să ne antrenăm bine pentru meciul cu Oțelul. Lucrăm cu preparatorul fizic, cu tot staff-ul și încercăm să ne salvăm.

Nu vorbim de retrogradare. Avem jucători foarte buni. Cred că ne putem salva”, a declarat Nicolo Napoli, după Petrolul – FC U Craiova 1948 1-0.

Florin Achim, după Petrolul – FC U Craiova 1948 1-0: ”Frustrarea a ajuns la cote maxime”

Florin Achim a avut singura ocazie importantă a lui FC U Craiova în partida de la Ploiești. Mijlocașul a recunoscut că atmosfera de la echipă nu este foarte bună, la final, auzindu-se țipete din vestiar.

”Încă avem șanse să ne salvă de la retrogradare. Trebuie să câștigăm meciurile directe, meciurile de acasă. Sunt foarte importante. Eu zic că putem să facem acest lucru.

Va fi greu pentru că suntem într-o pasă neagră, atmosfera nu este foarte bună. După meci, se auzea gălăgie din vestiar, deoarece mai mulți țipau, ne spuneam părerea. Frustrarea a ajuns la cote maxime.

Am venit cu gânduri de play-off din vacanță și au venit foarte multe înfrângeri la rând. Ne-am trezit deodată într-o situație complicată”, a declarat Vlad Achim, după Petrolul – FC U Craiova 1948 1-0.