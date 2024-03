Etapa 1 din play-out. U Cluj – FC Botoșani 3-0. Roguljic reușește „dubla”

Sezonul regulat din competiția internă a ajuns la final, iar acum a venit timpul pentru disputarea meciurilor din ultima fază a sezonului. Etapa 1 din play-off și play-out în SuperLiga începe vineri, 15 martie și se încheie luni, în data de 18 martie. Partida de deschidere se joacă la Cluj, între Universitatea și FC Botoșani. Meciul contează pentru play-out.

Etapa 1 din play-off și play-out în SuperLiga, live video online, de la 17:30

Vineri, de la ora 17:30, U Cluj primește vizita echipei aflate pe ultimul loc al clasamentului. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău este cu moralul la pământ, după ce a ratat în ultima etapă accederea în play-off. Ardelenii nu au fost capabili să câștige pe terenul lui FC Voluntari, iar locul 6 a ajuns să fie adjudecat de Sepsi Sf. Gheorghe. De partea cealaltă, moldovenii sunt într-o situație disperată și au nevoie de puncte, pentru a mai putea spera la salvare.

Tot vineri se joacă și duelul de play-off dintre Rapid și Farul. Giuleștenii sunt pe cai mari, după victoria cu 4-0 în fața liderului FCSB. Cu o victorie contra dobrogenilor, rapidiștii pot să se apropie la doar un punct de FCSB. Roș-albaștrii au meci duminică seară, contra lui Sepsi. .

Sâmbătă se desfășoară alte două partide importante. Oțelul și Poli Iași se înfruntă, în reeditarea partidei care a pus punct sezonului regulat. Tot sâmbătă, în Gruia merge Universitatea Craiova, pentru duelul cu CFR Cluj, .

Duminică intră în scenă “câinii“ lui Kopic, care merg la Sibiu pentru duelul cu Hermannstadt. Seara, de la 21:00, FCSB primește pe Național Arena vizita lui Sepsi Sf. Gheorghe, meci pe care oamenii lui Charalambous ar putea să îl joace sub o presiune teribilă, dacă Rapid câștigă contra Farului.

Etapa se încheie luni, cu două meciuri contând pentru play-out. UTA, dezamăgită și ea de ratarea play-off-ului după înfrângerea cu Dinamo, primește vizita lui FC Voluntari, în timp ce Petrolul joacă acasă cu FC U Craiova 1948.

Cine transmite la TV meciurile jucate în etapa 1 din play-off și play-out în SuperLiga

Toate meciurile etapei 1 din faza finală a campionatului intern se pot urmări la televizor, pe canalele principale ale posturilor care dețin drepturile de televizare pentru SuperLiga. Meciurile de vineri, sâmbătă, duminică și luni vor fi transmise pe Digisport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Partidele pot fi vizionate în format LIVE VIDEO și pe FANATIK.ro.

Nu mai există partide jucate de la aceeași oră, cum a fost cazul în ultima etapă a sezonului regulat. Astfel, fanii competiției interne nu vor avea nicio problemă dacă își propun să urmărească la televizor toate meciurile programate în această rundă.

Programul complet al meciurilor primei etape din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii

Zilele de vineri, sâmbătă, duminică și luni programează fiecare câte două partide din etapa 1 din play-off și play-out în SuperLiga. Iată programul complet:

Vineri, 15 martie

ora 17:30 U Cluj – FC Botoșani ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

U Cluj – FC Botoșani ( ) ora 20:30 Rapid – Farul (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Sâmbătă, 16 martie

ora 17:00 Oțelul Galați – Poli Iași ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Oțelul Galați – Poli Iași ( ) ora 20:00 CFR Cluj – Universitatea Craiova (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Duminică, 17 martie

ora 18:15 FC Hermannstadt – Dinamo ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

FC Hermannstadt – Dinamo ( ) ora 21:00 FCSB – Sepsi Sf. Gheorghe (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Luni, 18 martie

ora 17:30 UTA – FC Voluntari ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

UTA – FC Voluntari ( ) ora 20:30 Petrolul Ploiești – FC U Craiova 1948 (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Este ultima etapă înainte de pauza internațională. Astfel, în weekendul 23-24 martie nu vor fi partide disputate în SuperLiga. Competiția se va relua în weekendul 30-31 martie.

Clasamentul play-off-ului, înaintea etapei 1 a fazei SuperLigii care va decide campioana arată astfel:

FCSB – 32 puncte Rapid – 28 puncte CFR Cluj – 27 puncte Universitatea Craiova – 25 puncte Farul – 22 puncte Sepsi Sf. Gheorghe – 22 puncte

În play-out, situatia este foarte interesantă, iar absolut orice echipă poate ajunge să fie amenințată de retrogradare.

U Cluj – 21 puncte UTA – 20 puncte FC Hermannstadt – 20 puncte Petrolul Ploiești – 18 puncte Oțelul Galați – 17 puncte Poli Iași – 17 puncte FC U Craiova 1948 – 16 puncte Dinamo – 15 puncte FC Voluntari – 14 puncte FC Botoșani – 11 puncte

Cote pariuri la meciurile din etapa 1 din play-off și play-out în SuperLiga

Prima rundă a play-off-ului și play-out-ului programează o serie de meciuri importante, inclusiv pentru pariori. Aceștia pot profita de câteva cote interesante. La Rapid – Farul, victoria gazdelor este cotată cu 1,65. X are cota 3,85, iar 2 solist oferă co totă de 5,50.

Pentru CFR Cluj – Universitatea Craiova, pariorii pot alege să mizeze pe 1 solist, la o cotă de 2,10 sau pe 2 solist, la 3,65. Remiza are cota 3,35. Duelul FCSB – Sepsi vine cu un atractiv 1,70 pe 1 solist, în timp ce X are cota 3,70, iar 2 solist nu mai puțin de 5,30.

În FC Hermannstadt – Dinamo, 1 solist are 2,07, în timp ce o victorie a oaspeților este cotată cu 3,90. Remiza are cota 3,25. Luni, pariorii pot alege să includă pe biletele lor și meciul Petrolul – FC U Craiova 1948. Acolo, gazdele sunt favorite, cu o cotă de 2,37 la victorie. Remiza are cota 3,30, iar un succes al formației lui Nicolo Napoli este cotat cu 3,05.

Meciurile din etapa 1 din play-off și play-out în SuperLiga, live stream, Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1

Niciuna dintre echipele implicate în play-off și play-out nu speră la altceva decât la puncte, în prima etapă a acestor faze ale campionatului. Presiunea este pe FCSB, Rapid și CFR Cluj, aflate în lupta pentru titlu, dar și pe cluburile care vor să evite retrogradarea, inclusiv pe .

Pe FANATIK.ro puteți afla în timp real tot ce se întâmplă în meciurile de vineri, sâmbătă, duminică și luni. Stai la curent cu ce se întâmplă în SuperLiga, înainte de pauza internațională!