Nicolo Napoli, gata să revină pentru a opta oară la FC U Craiova! Reacție furibundă a galeriei oltene

Nicolo Napoli (59 de ani) este liber de contract după ce, în luna iunie, s-a despărțit de Poli Iași.

De-a lungul timpului, a mai antrenat-o în șapte rânduri pe FC U Craiova.

Nicolo Napoli, favorit să o preia pe FC U Craiova

Potrivit , Nicolo Napoli este favorită să preia postul de antrenor principal la FC U Craiova. După plecarea lui Eugen Trică de la „cârma” echipei, interimatul a fost asigurat de Dan Vasilică.

Însă, suporterii olteni nu sunt de acord cu această decizie. Conform , „Gogoașă”, unul din liderii Peluzei Sud, a anunțat că galeria nu se va mai prezenta la meciuri și cere ca sigla cu „PS 1997” să fie eliminată de pe tricourile echipei.

În ultmul mandat, Nicolo Napoli a antrenat-o timp de două luni pe FC U Craiova, în perioada august-octombrie.

Ce spunea Eugen Trică după despărțirea de FC U Craiova

După despărțirea de FC U Craiova, din luna decembrie, , în exclusivitate, pentru FANATIK. Acesta a declarat faptul că despărțirea a fost de comun acord, însă, în același timp, a lăsat de înțeles că și-ar fi dorit să primească mai mult timp la formația olteană.

„Am plecat pentru că nu am avut rezultate. Am spus că plec dacă nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit să fac mult mai mult, dar din păcate nu am reușit.

Da, cer timp. Dar eu am avut patru etape la dispoziție, patru meciuri în care am câștigat un singur punct și asta a fost.

Am rămas în relație foarte bună cu familia Mititelu. Da, despărțirea a fost de comun acord. Ne-am strâns mâna, din păcate nu am reușit. Îmi pare rău că nu am reușit.

Jucătorii au încercat, au făcut tot ce au putut. Le urez baftă multă. Ei atât au putut și s-a văzut o presiune asupra lor. Nu propun eu nume, domnul Mititelu știe cel mai bine ce vrea”, a spus Eugen Trică, în exclusivitate, pentru FANATIK, după despărțirea de FC U Craiova.

În prezent, FC U Craiova se află pe locul 14 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 19 puncte obținute după 21 de meciuri jucate.