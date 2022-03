Nicolo Napoli, mândru de el după victoria spectaculoasă cu Rapid: “Craiova are antrenor bun!”

Nicolo Napoli spune că a fost un meci în care ambele echipe au făcut spectacol. Și-a felicitat elevii pentru că au luptat și au reușit să întoarcă scorul, după ce giuleștenii au fost cei care au deschis scorul.

Nicolo Napoli, încântat după revenirea spectaculoasă reușită de FC U Craiova 1948 în partida cu Rapid. Ce spune despre arbitraj

Napoli a mai spus că jucătorii trebuie deja să se gândească la duelul cu Sepsi, duelul cu un alt antrenor italian din Liga 1, Cristiano Bergodi. “Sepsi are antrenor bun, dar și Craiova are antrenor bun”, s-a amuzat Napoli.

“Felicit băieții, am făcut un meci foarte, foarte mare. Am obținut rezultatul, asta vreau de la ei. Am avut 3-4 ocazii să marcăm și nu am reușit, dar am avut forță și am revenit în meci până la urmă. A fost un meci spectaculos, s-a jucat deschis de ambele echipe.

Sepsi e o echipă bună, cu antrenor bun. Dar și Craiova are antrenor bun, duel italienesc. După aceste victorii suntem mai liniștiți, dar încărcăm bateriile pentru meciul cu Sepsi. Da, . Acum nu mai contează”.

Nicolo Napoli, excelent în acest nou mandat la FC U Craiova 1948. Oltenii au uitat deja de retrogradare și visează la cupele europene

În acest nou mandat al său la FC U Craiova 1948, Nicolo Napoli are toate motivele să fie mândru de rezultatele pe care le obține. A luat echipa într-un punct critic, în care se punea mai degrabă problema dacă poate evita o retrogradare directă.

Cu punctele strânse de Napoli, dar și ajutați de problemele pe care le au contracandidatele, oltenii par foarte aproape de a scăpa și de emoțiile barajului. Sunt pe locul 11, patru puncte peste locul 13, care ar urma să joace baraj.

În ultima etapă din sezonul regular, FC U Craiova 1948 va juca pe terenul lui Sepsi, vineri de la ora 20:30. Ambele echipe vor juca în play-out în partea a doua a sezonului. Dar disputa este importantă și din perspectiva luptei pentru locurile 7 și 8, care duc în barajul pentru cupele europene.