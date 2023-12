Niculina Stoican, mărturisiri impresionante. Ce umilințe a îndurat la locul de muncă. „Ne jigneau, făceam răni la mâini”

Niculina Stoican (53 ani) a oferit detalii despre viața sa de dinainte de a fi o mare cântăreață de muzică populară. Puțini faini de-ai ei știu că primul său loc de muncă nu a fost ca artist. O bună perioadă, Niculina Stoican a lucrat peste hotare, unde a îndurat umilințe zilnice.

Niculina Stoican, dezvăluiri despre umilințele prin care a trecut în străinătate, la locul de muncă

Înainte de a urca pe marile scene ale folclorului românesc, Niculina Stoican a muncit ca oricare român peste hotare. , aici unde a fost baby sitter și menajeră, pentru început.

Familia pentru care lucra Niculina Stoican îi reproșa mai mereu că provine dintr-o țară ”din lumea a treia”. Mai mult, ea și soțul său erau catalogați drept ”sălbatici”, iar copilul familiei era destul de răsfățat și nu se comporta nici el mai frumos cu interpreta.

Însă, dincolo de reproșuri, de fiecare dată când se spunea ceva rău despre România, Niculina Stoican nu tăcea și își lăuda țara. Odată cu trecerea timpului și cu obișnuința sa în statul elen, a învățat limba și s-a angajat într-o croitorie, unde se alegea cu răni la mâini.

”Cred că m-am născut cu un soi de patriotism, împământenire cu locul natal, cred că așa am fost clădită. A fost o perioadă foarte grea și educativă. Am muncit foarte mult, aveam grijă de un băiețel, făceam curățenie în casă. Băiețelul era foarte răsfățat, jignea, mă dădea afară.

Am muncit într-o fabrică de textile, făceam butoniere, puneam etichete. Am învățat limba apoi am fost vânzătoare în magazin. Căram umerașele de la un magazin la altul de făceam răni în mâini. Căram câte 30, 40, 50 de umerașe odată, câte îți dădeau, nu te întreba nimeni dacă poți să le duci. Nu m-am plâns niciodată și am fost mândră.

Ne jigneau, ne făceau sălbatici, spuneau că România e o țară din lumea a treia, iar eu nu suportam să spună cineva de România. Soțul meu zicea că o să ne ia poliția că îi agresez… Eu le spuneam că în țara mea sunt de toate și că ei nu au nimic”, a mărturisit cântăreața la emisiunea de la Metropola TV.

Niculina Stoican i-a adus în România pe patronii din Grecia. Cum au reacționat aceștia

După ce a rămas însărcinată, Niculina Stoican a revenit în țară, dorindu-și să-și crească aici copilul, un fiu mai exact, dar și . Nu a plecat la drum fără a-și invita patronii din Grecia, în România, pentru a-i convinge că lucrurile stau total diferit față de ceea ce-și imaginau.

”I-am adus în România pe patronii la care soțul meu muncea, ca să-mi satisfac dorința de a le arăta ce țară avem. I-am dus la Intercontinental, ei aveau un mod de a mânca cu mâna, și s-au trezit cu 4 rânduri de tacâmuri în față și nu știau să le folosească. Oamenii nu aveau nicio vină, ei au venit cu inima deschisă să vadă… dar pe mine mă durea că ne jignea”, a mai detaliat Niculina Stoican.

De altfel, Niculina Stoican a mai spus că foștii șefi i-au dăruit un casetofon atunci când au venit în România, precizând ei și soțului că ”așa ceva voi n-ați mai văzut”. Artista s-a revoltat foarte mult în acea clipă, dar a preferat să nu le facă niciun reproș.