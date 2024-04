Nicușor Dan spune cum a transformat Parcul Văcărești, la trei ani după preluare. „Am găsit acolo o groapă de gunoi”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a comunicat, miercuri, realizările din Parcul Natural Văcărești, pe care l-a preluat acum trei ani și care se afla la stadiul unei „gropi de gunoi”.

„Am găsit aici o groapă de gunoi”

Nicușor Dan, primarul , a prezentat, miercuri, pe pagina sa Facebook, lucrările de amenajare a Parcului Natural Văcărești, sub mandatul său. „Acum trei ani, am preluat Parcul Văcărești, am găsit aici o groapă de gunoi”, a spus Nicușor Dan. Acesta a explicat că au fost făcute lucrări de curățare, aleile au fost nivelate, au fost făcute noi intrări și au fost puse noi panouri de informare.

„În urmă cu trei ani am preluat Parcul Natural Văcărești de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, am creat o Administrație care să se ocupe exclusiv de această zonă unică în Capitală, am realizat un Plan de Management și un Regulament al Parcului”, se arată în postarea primarului general.

Nicușor Dan a continuat arătând că au fost pusă pază, camere de schimbare pentru pază, a fost întocmic un plan de management, unul de stingere a incendiilor, precizând că 100.000 de au vizitat în tururi ghidate parcul.

„Am instalat posturi permanente de pază, am instalat foișoare de observație ornitologică și am montat panouri de informare pentru vizitatori care conțin informații utile despre speciile care pot fi întâlnite în parc.

În fiecare an, peste 30.000 de copii din București și din țară participă la diverse activități organizate în parc, cum ar fi tururi ornitologice ghidate, prezentări ale parcului și ateliere de creație pe teme ecologice”, spune Nicușor Dan.

Primarul general i-a invitat pe bucureșteni să viziteze parcul dar și să participe la lucrările de ecologizare a acestei „zone unice”. „Invit bucureștenii și turiștii să viziteze această zonă unică și să participe de asemenea la acțiunile de ecologizare care au loc în fiecare an și în cadrul cărora strângem sute de tone de gunoaie”, a mai scris Nicușor Dan.

Stația de Epurare de la Glina, nominalizată de Global Water Intelligence

Primarul Capitalei a mai informat și că Stația de Epurare de la Glina a fost nominalizată la categoria Wastewater Project of the Year de (organizator de evenimente care deservește industria internațională a apei), ale cărei premii recunosc cele mai importante realizări din industria internațională a apei la mai multe categorii și răsplătesc acele inițiative din sectoarele apei, apelor uzate și desalinizării care avansează industria prin îmbunătățirea performanței operaționale, adoptarea de tehnologii inovatoare și modele financiare durabile.

„Stația de epurare de la Glina a fost nominalizată la categoria Wastewater Project of the Year, alături de alte trei proiecte mari din lume, în cadrul celui mai important eveniment internațional din industria apei – Global Water Awards – care a avut loc la Londra.

Nominalizarea la acest premiu prestigios înseamnă o recunoaștere internațională a importanței acestui obiectiv de investiții care a fost finalizat cu mari eforturi atât din partea Primăriei cât și din partea consorțiului care a lucrat la acest proiect, format din trei companii: FCC, Aqulia şi Suez”, a mai informat Nicușor Dan.