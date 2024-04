”Te-au aranjat băieții”. Dezvăluiri despre îmbolnăvirea ”suspectă” a Sorinei Pintea, pe vremea când era în guvern. Interceptări DNA

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, a fost condamnată la trei ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită, sentință pe care aceasta a contestat-o. În motivare, judecătorii au apreciat că, în ciuda faptului că nu și-a recunoscut fapta, inculpata s-a prezentat la aproape toate termenele, nu are antecedente penale, are studii superioare și are doi copii majori, precum și un copil minor adoptat.

Sorina Pintea a vorbit despre boala autoimună de care suferă într-o emisiune TV

În motivarea instanței, magistrații au acordat o atenție deosebită asupra situației medicale a fostului ministru, respectiv , pe care Sorina Pintea și-a descoperit-o la data de 6 noiembrie 2019, la exact două zile după ce a părăsit fotoliul de ministru al Sănătății, ca urmare a trecerii moțiunii de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă.

Despre afecțiunea de care suferă a vorbit și Sorina Pintea, . Ea a dezvăluit că în iulie 2019 i-au apărut niște pete pe față care nu au mai trecut, după care s-a simțit foarte rău iar în octombrie starea ei s-a agravat. ”M-am trezit și nu puteam să-mi desfac mâinile. Nu puteam să-mi ridic mâna stângă, mâna stângă și piciorul stâng erau cele afectate. (…)

Înainte să predau ministrului Costache ministerul am fost să-mi recoltez analizele şi mi-am văzut de treburile zilnice. După amiază am primit analizele şi le-am trimis doamnei profesor care mi-a spus la telefon, că este o dermatomiozită, că 80 la sută din pacienţi ascund un neoplasm şi că ar fi bine să-mi fac un computer tomograf” a dezvăluit Sorina Pintea pentru România TV.

Fostul ministru și-a pierdut capacitatea de muncă și primește pensie de invaliditate

Conform înscrisurilor depuse la dosar de Sorina Pintea a fost internată în perioadele 08 – 13 noiembrie 2019 și 06 – 10 martie 2020, cu diagnosticul dermamiozită idiopatică cu afectare pulmonară și posibil esofagiană înaltă. Diagnosticul principal a fost menținut și la datele de 14 aprilie 2020, 24-28 aprilie 2020, 19 februarie 2021 și 6-8 februarie 2021.

În perioada 6 martie – 16 mai 2020 ea s-a aflat în concediu, iar la data de 4 septembrie 2020 a fost încadrată în gradul III de invaliditate, având pierdută în totalitate capacitatea de muncă și autoîngrijire, beneficiind de pensie de invaliditate.

Conform literaturii de specialitate, dermatomiozita este o boală inflamatorie rară, autoimună, caracterizată de slăbirea şi inflamarea mușchilor, care determină apariția unor erupții la suprafața pielii. Nu există deocamdată un tratament specific, simptomele pot fi ameliorate cu ajutorul anumitor medicamente sau prin fizioterapie.

Cele mai frecvente simptome sunt: modificări la nivelul pielii, care debutează cu o erupție cutanată distinctivă pe față, pleoape, coate, genunchi, piept sau spate, însoțite de mâncărime.

Cauzele sunt insuficient cunoscute, dar ceea ce se cunoaște este că boala este determinată de o reacție a sistemului imun – când celulele imunitare ale organismului, adică anticorpii, atacă celulele sănătoase din corp. Dermatomiozita poate crește riscul dezvoltării altor afecțiuni, precum sindromul Raynaud, lupus, artrită reumatoidă, sclerodermie, sindromul Sjogren, miocardită, insuficiență cardiacă, aritmie cardiacă, boală pulmonară interstițială sau chiar cancer.

Netratată, boala duce la atrofie musculară, contracturi și reflexe tendinoase, disfagie, afectarea mușchilor faringelui și esofagului superior. Bolnavul poate face și stop cardio-respirator pentru că adesea sunt afectate alveolele pulmonare. Există și o formă morbidă extremă a acestei boli numită Lafora-Unvericht, în care simptomele apar în câteva săptămâni după care urmează decesul.

Martor în dosarul Sorinei Pintea: ”În București nu mai vine, că s-a îmbolnăvit”

Procurorii susțin că, în ciuda condiției sale medicale, Sorina Pintea a solicitat și a primit mită de 10.000 de euro și 120.000 de lei, dintr-un contract de achiziții publice pe care l-a semnat după ce a revenit în poziția de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare. Interesant este că martorii din dosar discutau despre boala de care suferea fostul ministru, arătându-și convingerea că aceasta a fost victima unei operațiuni care amintea de cazul Aleksei Navalnîi, otrăvit cu o substanță neurotoxică de serviciile speciale rusești. ”Părerea mea e că te-o aranjat băieții”, spunea unul dintre martori, într-o discuție surprinsă ambiental de procurorii DNA.

”Martor: Da. Păi pentru ea. Da, bun, ea are niște probleme medicale, pe de o parte (…);

Martor: …niște jocuri care se vor face acuma acolo la nivel local și ea vrea să facă niște…o avut niște înțelegeri pe-acolo, da` oricum în București o zis că nu mai vine-n…decât, no! Ca portofoliu în minister o zis că nu mai vine că s-o-mbolnăvit și o avut niște probleme…Interesant cum s-o-mbolnăvit că… bă, zic, părerea mea…că te-o aranjat băieții! Dintr-odată a avut… făcut o boală autoimună, cu tot felu` de chestii, o început să i se facă pe piele, că nu știu ce, cu na…îi bolnavă!”, se arată în dosarul de urmărire penală.

Sorina Pintea a fost condamnată după ce a fost prinsă în flagrant, în timp ce primea mită de la un om de afaceri care subcontractase o lucrare de amenajare a sălii de chirurgie cardiovasculară și toracică a Spitalului Județean de Urgență. Fostul ministru nu a recunoscut niciun moment mita, susținând că nu știa că în punga primită de la martorul-denunțător se aflau bani.

Flagrantul Sorinei Pintea: ”Nu știam că sunt bani în pungă”

În momentul flagrantului, fostul ministru se afla în biroul său împreună cu Gabriela Florica Tulbure, primarul orașului Seini. Rechizitoriul conține și discuția pe care Sorina Pintea a avut-o cu procurorul DNA și ofițerul de poliție judiciară care au participat la acțiune.

”Sorina Pintea: Da! Nu știam că sunt bani, vă imaginați!

Ofițer de Poliție judiciară P.L.: Nu știați că sunt bani…

Sorina Pintea: Nu, că sunt cu doamna primar din…ăăă…Seini, am venit să…ăăă…mi-a cerut niște măști, niște dezinfectanți…(se adresează doamnei primar) Eu sunt foarte relaxată, că nu știam ce îmi dă!

În continuare, în prezența doamnei Sorina Pintea, se observă cum ofițerul de poliție judiciară scoate din interiorul pungii de culoare neagră un număr de șase teancuri de bancnote, în cupiură de 200 de lei, prinse cu bandă elastică de culoare roșie)

Sorina Pintea: El a zis că a fost la București, că mi-a adus niște documente…Nu, deci na…

Procuror D.M.: Ce este aici? Cine v-a adus? (Organul de urmărire penală indică punga de culoare neagră)

Sorina Pintea: …, ăăă…(…)

Procuror D.M.: …? Cunoașteți pe …?

Sorina Pintea: …! Da` cum să nu-l cunosc?! Acum a fost la mine!

Procuror D.M.: Da? Acum a fost la dumneavoastră?

Sorina Pintea: Da!

Procuror D.M.: El v-a adus punga în care erau acești bani?

Sorina Pintea: Da, da! Dar nu știam că sunt bani!

Procuror D.M.: O să numărăm banii.

Sorina Pintea: Vă rog! Nu știam că sunt bani! (…)”

În motivare, judecătorii au lăudat munca Sorinei Pintea la Ministerul Sănătății: ”Instanța nu contestă profesionalismul”

În motivare, judecătorii au scris că fapta Sorinei Pintea este cu atât mai gravă cu cât aceasta tocmai venea din funcția de ministru și că aceasta ar trebui să reprezinte un exemplu în societate.

”Fapta săvârşită de inculpată este cu atât mai gravă cu cât cu puţin timp înainte de revenirea în funcţia de manager a ocupat funcţia de ministru al sănătăţii, iar revocarea din această funcţie a fost independentă de conduita inculpatei. Instanţa nu contestă implicarea şi profesionalismul manifestate de inculpată în perioada în care a ocupat funcţia de ministru, fiind depus în acest sens raportul de activitate întocmit la nivelul Ministerului Sănătăţii, ce relevă încheierea unor contracte în cadrul unor proiecte (…)

În defavoarea acesteia se constată că, văzând calităţile care au recomandat-o anterior pentru o asemenea poziţie de ministru, aşteptările comunităţii erau în continuare de îndeplinire cu profesionalism a atribuţiilor de serviciu în calitate de manager, aşteptări pe care inculpata le-a infirmat prin folosirea funcţiei în vederea obţinerii în interes personal a sumelor de 10.000 de euro şi 120.000 de lei de la societatea implicată în derularea proiectului de amenajare a blocului operator – sala chirurgie cardiovasculară şi toracică”, se arată în motivarea consultată de FANATIK.

Judecătorii au avut în vedere mai multe criterii de individualizare a pedepsei, inclusiv starea de sănătate a inculpatei, și au optat pentru o pedeapsă redusă, de trei ani și șase luni de închisoare, față de patru ani și nouă luni, cât luase în calcul instanța, inițial. Totuși, judecătorii au considerat că executarea pedepsei închisorii în regim privativ de libertate nu este incompatibilă cu bolile autoimune de care suferă persoana condamnată, motiv pentru care au decis să o condamne pe Sorina Pintea cu executare.