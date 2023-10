Niță și Răchită s-au contrat pe ce face Charalambous la FCSB. „Am aflat la stadion”

Mai exact, în condițiile în care toată lumea știe că Gigi Becali face echipa, iar Mihai Pintilii este adevăratul antrenor de la FCSB, multă lume se întreabă care mai e rostul lui Elias Charalambous. Desigur, întrebarea e retorică, pentru că antrenorul este singurul care deține licența PRO din lotul ”roș-albaștrilor”.

Niță și Răchită s-au contrat pe ce face Charalambous la FCSB

”Uite, priceperea lui Charalambous e că-i aduce pe băieții ăștia într-o formă bună”, i-a găsit un plus Robert Niță lui Elias Charalambous. ”Cine? Pintilii, Neubert”, a fost replica tăioasă a lui Vivi Răchită. ”Și ăsta atunci ce face?”, a continuat Niță, moment în care a primit o replică la fel de tăioasă: ”Vorbește la conferințe de presă”.

Discuția s-a încins și mai mult, pentru că Robert Niță a insistat asupra faptului că cipriotul este totuși un profesionist în ceea ce face, chiar dacă are o putere limitată în vestiar. ”Termină, nu e chiar așa, am întrebat și eu aseară la meci. Face ciclul săptămânal, se consultă cu Pintilii”, a transmis Niță, vizibil iritat.

În discuție a intervenit Horia Ivanovici, cel care a subliniat adevărul: Elias Charalambous este ținut la FCSB pentru că are licența PRO, de altfel singurul argument în favoarea cipriotului. ”În momentul când iese patronul la TV și spune că jucătorul ăla nu mai joacă…De ce ai nevoie de Charalambous? Că are licența PRO. Gigi face echipa, MM este cu psihologia”, a concluzionat Horia Ivanovici.

Gigi Becali a anunțat cine va rămâne pe bancă după egalul cu Voluntari

Drept dovadă că antrenorul din Cipru nu are prea multe de spus e reacția oficială a lui Gigi Becali din urmă cu mai multe ore. Așadar, patronul celor de la FCSB a anunțat care sunt jucătorii care nu vor mai prinde echipa și care sunt cei indispensabili. “De echipă n-am ce să spun. A fost un joc bun. Greşeala a fost a mea cu Lixandru, care nu poate să joace acolo. De acum, Lixandru clar nu va mai juca la mijloc. Au mai greşit ei că a jucat Compagno din prima.

Mi-au spus că e Compagno în mare formă, dar dacă noi jucam cu Băluţă din prima aveam mai mare viteză. Băluţă este un câştig, poate să spună cineva ce vrea. Pentru mine, Băluţă înseamnă viteză la noi la echipă. Pe Băluţă nu îl mai veţi vedea niciodată pe bancă. Voi ştiţi că eu spun. Lixandru nu va mai fi în teren şi Băluţă nu va mai fi pe bancă.

El va fi tot timpul de la început în teren. Rotariu, din prima, de când l-am băgat, aşa a fost intenţia. Să joace o repriză. Ei îmi spuneau că are calitate, tot, dar spre final de antrenament puţin căzut”, a explicat Gigi Becali. Așadar, încă un argument pentru contestatarii lui Charalambous, cei care consideră că cipriotul are un rol pur decorativ la echipă.

