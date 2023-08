Noi imagini din noaptea crimei din Mangalia. Doi tineri, filmați în parcul în care se afla cadavrul Alinei

Noi . Fapta ucigașei de 18 ani a șocat o țară întreagă. Informațiile cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noaptea respectivă continuă să apară și să provoace groază.

Noi imagini din noaptea crimei din Mangalia

, aflăm că trupul neînsuflețit al victimei a fost văzut, în noaptea fatidică, de doi tineri.

ADVERTISEMENT

Cei doi au fost surprinși pe camerele de supraveghere din parcul din Mangalia, în care Alina Elena a fost abandonată sub o bancă, înainte ca pescarul să treacă prin locul respectiv. Băieții ar fi observat ceva suspect sub bancă și au mers să verifice ce se află acolo. Potrivit , tinerii ar fi sunat și ei la 112. Amintim că Alina, tânăra de 18 ani, a fost găsită duminică dimineața, în parcul din Mangalia.

Cea care a ucis-o, Loredana Atănăsoaie, era cea mai bună prietenă a victimei. Si ea a fost filmată de camerele de supraveghere instalate în zona respectivă. Aceasta a pus cadavrul Alinei într-un geamantan, pe care l-a transportat cu un taxi.

ADVERTISEMENT

Șoferul de taxi nu știa ce conține trolerul. Deși a întrebat-o pe ucigașă, deoarece i s-a părut extrem de greu, fata i-ar fi răspuns că are haine și cărți în bagaj. Oamenii legii spun că fapta ar fi fost comisă doar de Loredana și că nu există bănuieli că ar fi existat complici.

Loredana va fi supusp unei expertize psihiatrice

Criminala a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Totodată, ea urmează să fie supusă unei expertize psihiatrice. Medicii vor stabili dacă Loredana Atănăsoaie avea discernământ în momentul în care a comis atrocitatea.

ADVERTISEMENT

Tânăra a mărturisit că s-a înfuriat în urma unor discuții în contradictoriu cu victima, care i-a spus că vrea să plece din acasă. La un moment dat, Loredana a luat un cuțit și a înjunghiat-o.

„În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur.

Am luat cuțitul care era pe un raft şi inițial am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât. Menționez că Elena nu dormea, însă stătea intinsă în pat cu ochii închiși și față către perete”, se arată în declarația criminalei.