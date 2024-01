Noul scenariu al liberalilor privind comasarea alegerilor, un joc periculos. Alfred Bulai: „Este un risc foarte mare pentru ei”

Un nou scenariu privind comasarea alegerilor a venit din tabăra PNL prin intermediul liderului de grup al senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, în cadrul unei emisiuni la . Scenariul are două variante distincte, în fiecare dintre ele un tur al alegerilor prezidențiale fiind comasat cu un alt tip de scrutin.

Comasarea alegerilor, în două noi variante

„Dacă facem o analiză foarte simplă, constatăm aşa: cu europarlamentarele nu putem comasa absolut nimic, datorită faptului că mandatele primarilor sunt valabile până în luna septembrie, datorită faptului că mandatele parlamentarilor sunt valabile până pe 20 decembrie, la fel al preşedintelui României. Motiv pentru care europarlamentarele vor avea loc, aşa cum s-a stabilit, în luna iunie, singure, iar în ceea ce priveşte prezidenţialele, turul întâi al prezidenţialelor sau turul doi al prezidenţialelor pot fi comasate. . Dacă nu, există varianta comasării turului doi al prezidenţialelor cu alegerile parlamentare”, a spus Daniel Fenechiu.

ADVERTISEMENT

El a invocat considerente legate de costurile presupuse de patru tipuri de alegeri organizate într-un singur an, precum și o interferență mai redusă în activitatea școlilor, ținând seama că majoritatea secțiilor de votare sunt amenajate în unități de învățământ care vor rămâne închise a doua zi după scrutin. Întrebat dacă nu există și un calcul politic în spatele acestei propuneri, Fenechiu a admis o orice variantă de comasare avantajează partidele mari, PNL și PSD.

„Dacă aş veni eu să vă spun că orice variantă de comasare nu generează nişte avantaje, pe lângă faptul că aş fi necredibil, aţi trăi cu impresia că fac mişto de inteligenţa românilor. Nu cred că aşa se pune problema. E adevărat, în orice comasare posibilă, câştigă partidele mainstream, este foarte adevărat acest lucru, dar din punctul acesta de vedere, este o situaţie care derivă din faptul că PNL şi PSD sunt două partide mari, două partide cu o reţea electorală şi o reţea organizatorică foarte bună. Nu cred că este vina celor două partide mari din România că au o extindere mai bună, o organizare mai bună”, a afirmat senatorul.

ADVERTISEMENT

Un candidat PSD în turul II, singura certitudine a prezidențialelor

Într-o declarație pentru FANATIK, sociologul Alfred Bulai a comentat că o comasare a alegerilor prezidențiale cu alte tipuri de scrutin poate mobiliza mai bine rețelele din teritoriu ale partidelor, însă calculele liberalilor se pot dovedi eronate din mai multe considerente, în special în ce privește organizarea turului II al prezidențialelor concomitent cu alegerile parlamentare, ceea ce ar fi o premieră în istoria electorală postdecembristă.

„Este un risc foarte mare pentru că știm că reprezentantul PSD va fi în turul II, deci cumva e în interesul PSD să fie această decizie, dar nu sunt sigur că reprezentantul PNL intră în turul II, adică poate fi o problemă serioasă pentru PNL. PSD nu are cum să nu ajungă în turul II, celelalte partide nu sunt sigure în mod real de acest lucru. Nici PNL pentru că este la o aruncătură de băț de AUR, USR s-a mai revigorat un pic, adică nu știm ce se întâmplă, mai ales că nu știm nici candidații”, a spus Alfred Bulai.

ADVERTISEMENT

Că desfășurarea concomitentă a turului II de la prezidențiale cu parlamentarele ar fi un cadou pentru PSD este demonstrat și de faptul că social-democrații au trecut printr-un eșec major în 2004 când Adrian Năstase a pierdut turul II în fața lui Traian Băsescu, inclusiv pentru că partidul nu s-a mai mobilizat în aceeași măsură ca în . În schimb, PNL nu poate miza cu certitudine nici pe scenariul în care candidatul liberal intrat în finala prezidențială să atragă mai multe voturi inclusiv pentru listele pentru Camera Deputaților și Senat ale partidului. „Este un risc foarte mare pentru că, dacă PNL nu intră în turul II, este vai de mama lui. Știm sigur doar că PSD este în turul II”, a apreciat sociologul

Pentru Bulai, tipul aceste de scenarii și ipoteze apar din cauza incertitudinilor din partide legate de situația lor în perspectiva acestui an electoral, situație care se va clarifica într-o oarecare măsură abia după primul scrutin, cel europarlamentar care este programat pentru 9 iunie, o decizie privind comasarea alegerilor putând fi luată tot în acea perioadă.

ADVERTISEMENT

„Toate discuțiile privind alianțe, candidați se vor face după alegerile europarlamentare pentru că atunci vom avea pulsul real al societății românești. Dacă PSD ar avea 34-35% nici nu se pune problema ca domnul Ciolacu să nu fie candidatul PSD. Dacă va coborî sub 30%, este o problemă pentru el. PNL și AUR contează foarte mult ca ierarhie și ca procente. Dacă AUR are peste 20% devine competitor foarte important inclusiv pentru prezidențiale, dacă e sub 20% nu mai contează atât de mult. La fel și PNL: dacă are sub 20% ar putea să caute altă variantă decât domnul Ciucă. Dacă are 21-22%, iar PSD 28%, vor merge tare de tot pe zona asta”, a estimat Alfred Bulai.

Comportamentul electoratului la prezidențiale, mai greu de anticipat

Situația este complicat de faptul că raportul dintre stânga și dreapta a devenit mult mai greu de calculat, în condițiile în care electoratele USR și AUR sunt împărțite între stânga și dreapta, deși cele două partide sunt incompatibile între ele. „Acum nu mai avem această unitate totală pe dreapta. PSD a marșat exact pe logica asta: „Avem un dușman mai mare, anume AUR”. Sigur că dintr-odată e cineva care poate fi un rău mai mare. E aceeași schemă cu Vadim din 2000. Numai că schema s-ar putea să nu funcționeze la fel de bine ca atunci”, a apreciat Bulai.

Dacă în 2000 Ion Iliescu a atras inclusiv voturile unor alegători de dreapta de spaimă că președinte al României ar putea ajunge Corneliu Vadim Tudor, în 2024 nu este sigur că Marcel Ciolacu își poate adjudeca președinția doar mizând pe teama provocată de o eventuală intrare în turul II a lui George Simion sau unui alt candidat desemnat de AUR. În plus există posibilitatea apariției unor candidați surpriză, mai ales după ce fiecare partid își va evalua scorul de la europarlamentare.

„Cred cu tărie că președintele care va fi de anul viitor nu este dintre cei nominalizați în presa noastră de astăzi. Este o șansă foarte mare să existe un alt personaj care apare la timp. Din datele sondajelor de acum câteva luni, aproape 70% erau nemulțumiți de ofertele politice, adică este un spațiu spectaculos pentru oricine ar putea să vină. Nu trebuie să ne grăbim pentru că toată retorica politică de acum nu prinde la electorat”, a conchis Alfred Bulai.