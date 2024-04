Nu e Compagno, și nici Bîrligea! Titularul Universității Craiova și-a ales cel mai greu adversar din SuperLiga

Suporterii Universității Craiova l-au luat la întrebări pe Juraj Badelj, iar stoperul lui Ivaylo Petev și-a ales cel mai dificil adversar din SuperLiga. Internaționalul croat de tineret a jucat împotriva lui Daniel Bîrligea sau Andrea Compagno, însă Arnold Garita i-a pus cele mai mari probleme.

Juraj Badelj s-a transferat la Universitatea Craiova în sezonul trecut, iar stoperul croat este o promisiune mare pentru gruparea din Bănie. Acesta și-a câștigat un loc în primul „11” al lui Ivaylo Petev, deși are doar 20 și este la prima experiență la un club de seniori.

Stoperul s-a descurcat excelent în ultima etapă cu , iar acum se pregătește să îi înfrunte pe Albion Rrahmani și Burmaz. Juraj Badelj a mărturisit că cel mai greu adversar din SuperLiga l-a întâlnit chiar la debutul cu FC Argeș, ci anume Arnold Garita.

„Cred că un fundaș central are cinci calități principale. Viteza, forța, trebuie să ai și o lovitura de cap de asemenea și cel mai important este să comunici cu colegii tăi, deci trebuie să vorbim mai mult. Cea mai importantă calitate a mea este faptul că am forță.

Sunt nebuni, nebuni (n.r. suporterii Craiovei), dar într-un sens pozitiv. Îmi place foarte mult cum ne susțin, modul în care cântă și coregrafiile pe care le fac, sunt superbe! Îi cunosc pe câțiva din fotbaliștii Craiovei Maxima, dar nu știu foarte mulți.

Știu despre Balaci, Tilihoi, Ștefănescu și Cârțu. Aș vrea să fiu ca Ștefănescu, am purtat tricoul cu numele lui cu CFR Cluj. Cu toții sunt atacanți buni, dar cu siguranță în mintea mea este Garita, din meciul de debut cu FC Argeș, este un atacant foarte puternic”, a spus Badelj.

Povestea lui Juraj Badelj: „Am avut o copilărie cu de toate”

. Stoperul croat a spus cum a primit oferta de la gruparea din Cetatea Bănie, dar și ce l-a convins să o accepte imediat.

„Oamenii cei mai dragi mie, pe lângă familia mea, sunt iubita mea şi cei mai buni prieteni, aceia care mi‑au fost alături de la început. Am avut multe porecle de‑a lungul timpului: Baki, Delijba, Bager, Brambelj… Dar cea mai des folosită este Bager (excavator în limba croată).

Am avut o copilărie cu de toate, aşa cum cred că ar trebui să fie orice copilărie. Am amintiri extraordinar de frumoase, dar şi unele nu prea bune. Din acestea din urmă am învăţat lecţii şi am încercat să îmi asum consecinţele. Pe lângă sport, îmi place mult să pictez şi să desenez.

Nu vă pot spune foarte multe despre prima ligă croată, pentru că eu am jucat doar la juniori, aşa că simt că n‑aş putea judeca corect diferenţele între campionate. Legat de ofertă, pentru mine a fost una chiar grozavă, nu cred că există mulţi jucători tineri şi fără experienţă la seniori cărora să li se ofere aşa ceva.

Am acceptat‑o imediat. Simt că am venit la un club foarte mare, dar mai ales simt că fac parte dintr‑o echipă şi o familie şi asta mă bucură mult. Despre fotbalul de aici ştiam foarte puţine. Despre ţară ştiam câteva lucruri, despre legendele din Transilvania de pildă”, spunea Badelj.