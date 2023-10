„Nu mi-a fost frică nici de Ceauşescu, mi-e frică de el?”. Porumboiu, replică dură pentru Mitică Dragomir

Adrian Porumboiu a fost invitat special în . Fostul arbitru FIFA și patron al lui FC Vaslui a răspuns amenințărilor lui Dumitru Dragomir.

Adrian Porumboiu, replică dură pentru Dumitru Dragomir

Conflictul dintre Porumboiu și Dragomir datează de aproximativ un deceniu. Fostul mare arbitru nu a uitat cum a pierdut FC Vaslui campionatul în 2012, în timp ce fostul șef LPF nu poate să treacă peste faptul că, un an mai târziu, a pierdut alegerile la Ligă.

„Le încadrăm (n.r. – spusele lui Dragomir) la ‘Copiii spun lucruri trăsnite’. Numai că au o vârstă copiii acum. Pentru mine e de neînțeles. Au trecut zece ani de atunci. Nu am zis absolut nimic.

Am știut să îmi primesc cele necuvenite cu demnitate, m-am retras, mi-am văzut și îmi văd de drumul meu. Dar să vii cu asemenea gorgorițe și cu asemenea minciuni ordinare, mi se pare mult prea mult.

Și sincer să fiu nu înțeleg și nu pot să îmi dau seama unde vrea să ajungă. Dar nu mă interesează unde vrea să ajungă. Să o luăm metodic. Când a fost la Ligă acea alegere a președintelui Ligii, nici prin cap nu mi-a trecut vreo idee ca Vaslui să îl votez pe Dragomir. N-am fost îm viața mea la București, înainte de alegeri, și să stau cu el la masă să îi spun că îl voi alege.

Nu puteam din două motive care sunt mai mult decât clare. Dar dacă a putut el să gândească treaba asta, atât l-a dus mintea, să fie sănătos. Dar Vaslui și eu personal în 2-3 situații am fost tâlhăriți. Nu am zis nimic, am mers mai departe, nu mai are importanță ce și cum. Nici n-am dezvoltat treaba asta.

Prima dată apară într-o carte niște mizerii, că nu le pot spune altfel, că am fost și am mâncat nu știu câte kilograme de crenvurști și că nu am plătit. Tot felul de discuții puerile fără niciun sens.

Nu știu de ce i-a cășunat lui să o ia din nou cu mine, că sunt cel mai mare dușman al lui. Nu i-am făcut niciun rău. Nu l-am votat și nu puteam să-l votez niciodată cât rău a făcut el Vasluiului și mie personal”, a declarat Adrian Porumboiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Astea sunt tembelisme”

Gazda emisiunii, Cristi Coste, i-a reamintit lui Adrian Porumboiu cum a sunat ultima

„Nu o să pot să tac niciodată în viața mea. Că spune Dragomir? Cum să îmi spui tu mie să tac? Nu am avut treabă cu nimeni. Nici când eram arbitru. Și el era conducător pe la Scornicești și pe la Victoria. Mi-era mie frică de Ceaușescu? De Dinamo sau de Victoria? Ce făceau pe timpul ăla…Ce frică să îmi fie? Ăia n-au putut și au încercat să îmi facă fel de fel de lucruri și mi-e frică mie de Dragomir?

Cum să mă otrăvesc? Astea sunt tembelisme. Pentru ce? Mă are cineva cu ceva la mână? Am făcut ceva? Cu vreo 6 luni înainte a fost chestia asta (n.r. – întâlnirea cu Dragomir la Crystal Palace). Am trecut cu un fost ministru adjunct la Agricultură și cu un domn, plecam în Kuwait, ne-am oprit, am mâncat crevurștii. Atunci mi-a zis că vor fi alegeri.

Și i-am zis ‘Ce, ți-e frică? Candindezi singur!’ Nici nu se punea problema de Gino atunci. Dar să îi spun eu că îl voi vota și să fiu cel mai mare dușman? Dacă eram dușman erau lucrurile altfel.

Ceilalți (n.r. – care au votat împotriva lui Dragomir) sunt nemaipomeniți. Ce deștepți sunt, ce averi au. Porumboiu e cel mai mare dușman și i-a făcut cel mai mare rău. Hai să presupunem că îl vota și Vasluiul. Tot nu ieșea!”, a adăugat Porumboiu.

