Numele surpriză pe care PNL îl propune ca premier după ce guvernul Cîțu a căzut. Ce variante de rezervă au liberalii

281 de parlamentari au votat pentru demiterea cabinetului Florin Cîțu și liberalul nu a mai avut ce face. Noul președinte al PNL și-a recunoscut înfrângerea, una pe care a admis-o chiar din timpul scrutinului. Aproape imediat au început diferite calcule politice, însă toate sunt grupate în jurul liberalilor care au următoarea mutare pe o tablă de șah imaginară.

Concret, în acest moment, Partidul Național Liberal trebuie să propună un alt nume pentru funcția de premier. Reprezentanții liberalilor vor face lucrul acesta la Cotroceni acolo unde vor fi invitate toate partidele de către președintele Klaus Iohannis.

Numele surpriză pe care liberalii îl propun ca premier după ce guvernul Cîțu a căzut

Surse politice au indicat și numele la care liberalii se gândesc. Astfel, în primul rând trebuie să știți că PNL nu a renunțat încă la ideea Florin Cîțu. . Ar fi numele surpriză propus șefului de stat și cel mai puțin dorit de grupările care sărbătoresc încă succesul moțiunii.

Florin Cîțu a avut pe mână finanțele în cabinetul Orban și a devenit jolly joker-ul de meserie când fostul președinte al partidului a fost demis prin moțiune. A preluat în cele din urmă funcția cea mai înaltă de la Palatul Victoria, dar câteva luni mai târziu a fost pus pe liber.

Există și varianta unui premier de sacrificiu, unul care să joace un rol decorativ. Mai exact, acesta ar rămâne în cărți până la posibila învestire când ar anunța că își depune mandatul.

Sub apăsarea pandemiei de coronavirus, Klaus Iohannis i-ar putea forţa apoi pe social democraţi să-l accepte pe Florin Cîțu. Adică, surprize surprize, dar exact varianta inițială și cea aflată pe placul președintelui.

Nicolae Ciucă, varianta de avarie a liberalilor

O altă variantă este cea de avarie, una la care PNL a mai apelat în trecut. Discutăm despre Nicolae Ciucă, cel care a deținut funcția de ministru al apărării până la moțiune, dar care a ocupat și postul de șef al Executivului într-un moment dificil.

General în armată, Ciucă are o experiență militară puternică și mai mult ca sigur așa va și conduce Executivul. Ar fi mâna de fier, dar una pe care nu o poți controla foarte ușor. Discutăm despre un militar care s-a aflat în fruntea primei unități implicată într-o luptă după cel de-al Doilea Război Mondial.

A participat la acțiuni militare în Afganistan, dar și în Bosnia și a comandat Batalionul 26 Infanterie. De altfel, Scorpionii Roșii reprezintă poate cea mai cunoscută unitate militară a României.

Interesant este că Nicolae Ciucă s-ar bucura de sprijinul social democraților. PSD a transmis că n-ar avea nicio problemă să voteze un alt guvern al liberalilor, în timp ce USR/Plus s-ar reîntoarce la guvernare aproape imediat.

Numele care n-ar pica bine PSD-ului și celor de la USR/Plus

Există însă și două nume de care PSD și USR/Plus nici nu vor să audă. Primul dintre ele este cel al lui Dan Vîlceanu. Cu o ascensiune politică rapidă în ultima perioadă, considerat mâna dreaptă a lui Florin Cîțu, Vîlceanu nu este văzut cu ochi buni.

Culmea, acesta și-a început cariera în PSD, dar după un scandal al tatălui său, fost vicepreședinte al social democraților în Gorj, cei doi au trecut în tabăra liberalilor.

“Când a fost la alegerile locale de anul trecut fiul meu a fost trecut în coada listei, deşi era preşedinte de organizaţie şi muncise pentru filială. Apoi, la parlamentare a fost cum a fost că m-au lăsat singur pe colegiul pe care am candidat.

Iar după alegeri, când au fost discuţiile pentru postul de prefect, pentru mine nu a mai fost loc. Cred că am făcut tot ce am putut pentru acest partid. Am plecat însă nemulţumit şi de felul în care se iau deciziile în filială. Toate s-au acumulat în timp, iar acum s-a umplut paharul”, a spus atunci Eugen Vîlceanu, tatăl posibilului premier.

Lipsa de experiență, faptul că nu a condus instituții de stat puternice, excepție făcând ministerul de Finanțe, dar și câteva gafe și bâlbe în timpul mandatului au făcut ca adversarii politici să strâmbe din nas când aud de Dan Vîlceanu.

, cel care a ocupat până acum funcția numărul 1 la MAI. În cazul său experiența nu lipsește – a condus și ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru doar câteva luni în guvernul pe care l-a orchestrat preț de câteva luni Mihai Răzvan Ungureanu.

Bode a mai trecut pe la Transporturi, un alt minister greu în orice cabinet și în ultima perioadă a preluat mandatul de la Interne. N-a fost liniște însă pentru el fiind nevoit să răspundă unor situații tensionate.