O fetiță de 9 ani a fost omorâtă în bătaie la Galați. Principala suspectă e mama copilei

Polițiștii au deschis deja dosar penal pentru infracțiunea de omor, iar acum se fac cercetări pentru a se afla exact cum a murit fetița. Cert e că principalul suspect e chiar mama fetei. Oamenii legii spun că moartea copilei ”a fost violentă, probabil cauzată de acțiunile mamei sale”.

O fetiță de 9 ani a fost omorâtă în bătaie la Galați

”La data de 31.01.2024, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi s-a sesizat din oficiu cu privire la infracţiunea de omor asupra unui membru de familie, reţinându-se că în ziua de 31.01.2024 a survenit decesul unei minore în vârstă de 9 ani, pe raza municipiului Galaţi.

Există suspiciuni că moartea acesteia a fost violentă, posibil cauzată de acţiunile mamei sale”, au transmis procurorii, potrivit Realitatea.net. Potrivit surselor apropiate anchetei, , nefiind prima dată când se întâmplă asta.

Copila ucisă mai avea două surori, în vârstă de 5 și 6 ani, care ar fi asistat la bătaie. Cele două copile au fost preluate de către reprezentanții Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Galaţi. Anchetatorii vor stabili dacă cele două fete au fost, la rândul lor, bătute.

Un copil din Brașov a fost ucis în bătaie de tatăl vitreg

Cazul este similar cu cel al lui Dominic, băiatul în vârstă de 1 an și 7 luni, din Brașov, mort în urmă cu jumătate de an. Procurorii au arestat-o atunci pe mama sa, cea care l-ar fi abuzat fizic și s-ar face direct responsabilă de moartea micuțului. Femeia are 26 de ani și ar fi asistat pasivă la bătăile dese pe care concubinul său i le aplica micuțului.

Desigur, a ajuns după gratii și criminalul, cel responsabil de agresiunile fizice. ”În baza art. 226 Cod procedura penală, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, dispune arestarea preventivă a inculpatei, pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 5 iulie 2023 şi până la data de 3 august 2023, inclusiv”, transmiteau atunci autoritățile.

Conform procurorilor, , fără să-i pese, la bătăile pe care micuțul le primea din partea concubinului femeii. ”Astfel, inculpata l-a lăsat de mai multe ori în grija unor rude, nu i-a asigurat o alimentaţie corespunzătoare (ceea ce a avut drept consecinţă modificări scheletice şi organice), nu i-a asigurat o igienă corespunzătoare (minorul locuind în condiţii neigienice, nefiind spălat, purtând haine murdare).

De asemenea, inculpata a adoptat o atitudine pasivă faţă de agresiunile la care era supusă victima minoră de către inculpatului P.M., aceasta tolerând violenţele la care era supus minorul, neintervenind sau plecând de acasă perioade lungi de timp.

Ca urmare a acţiunilor şi inacţiunilor inculpatei, victima minoră a suferit multiple hematoame şi echimoze, de vechimi diferite, multiple plăgi superficiale de mici dimensiuni la nivelul nasului şi pe buza superioară, modificări scheletice şi organice ca urmare a unui alimentaţii necorespunzătoare, toate acestea având drept consecinţă punerea în primejdie gravă a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului”, explica Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie.