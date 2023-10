O nouă metodă de înșelăciune. Cum sunt păcăliți românii să doneze bani pentru Fâșia Gaza și Israel

i. Mulți oameni sunt păcăliți să doneze bani pentru Fâșia Gaza și Israel, iar polițiștii atrag atenția cu privire la noua escrocherie pusă la cale de infractori.

O nouă metodă de înșelăciune

Având în vedere conflictul de amploare din Orientul Mijlociu și problemele cu care se confruntă populația care a căzut victimă a războiului dintre Israel și gruparea Hamas din Fâșia Gaza, mulți oameni își doresc să ajute persoanele afectate de recentele întâmplări.

Însă, specialiştii de la Bitdifender trag un semnal de alarmă, precizând că există o campanie falsă de donații pentru victimele războiului. Zeci de mii de români au primit mail-uri în care erau îndemnați să doneze bani pentru Fâșia Gaza sau Israel, potrivit .

Bitdefender transmite că este vorba despre o nouă metodă de înșelăciune pusă la cale de atacatorii cibernetici. Astfel, cei care primesc mail-uri de acest fel sunt sfătuiți să acorde o atenție foarte mare asupra conținutului.

Dacă în respectivele mesaje sunt cerute donații în cripto, transferuri bancare și carduri cadou, trebuie să ne punem un semn de întrebare și să evităm să acordăm bani, spun experții. Donațiile ar trebui făcute doar către organizațiile cunoscute, adaugă aceștia.

Români păcăliți de infractori care se folosesc de numele Poliției Române

și a fost dezvăluit chiar de către polițiști. Infractorii se folosesc de numele instituției pentru a obține diverse sume de bani de la victimele lor.

Este vorba despre o fraudă prin telefon și potrivit oamenilor legii, românii ajung să fie păcăliți foarte ușor prin intermediul acesteia. Infractorii apelează potențiale victime, pe numărul de telefon, folosind numele Poliției Române.

Prima frază pe care oamenii o aud este „Hello, we are from the Romanian Police”. Ulterior, sunt convinși să apese „tasta 1” pentru a fi puși în legătură cu un polițist și să urmeze anumiți pași.

„Nu deținem roboții telefonici care să apeleze pentru noi sau să vă ceară să apăsați „TASTA 1” pentru a intra în legătură cu un polițist! Butonul de a închide apelul este foarte recomandat, urmat de o sesizare, dacă ați fost prejudiciat!”, a anunțat Poliția Română.