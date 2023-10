O nouă metodă de înșelăciune prin telefon. Românii rămân fără bani după ce se lasă convinși să apese „tasta 1”

O nouă metodă de înșelăciune prin telefon face ravagii în ultima perioadă. Românii rămân fără bani după ce se lasă convinși să apese „tasta 1”. Acest nou tip de fraudă prin apeluri telefonice a fost făcută publică, marți, de Poliția Română, atrâgând atenția potențialelor victime.

O nouă metodă de înșelăciune prin telefon

Atacatorii cibernetici folosesc o nouă metodă cu scopul de a-și lăsa victimele fără banii din conturile bancare. În acest sens, ei se folosesc de numele Poliției Române, iar prima frază pe care românii o aud este „Hello, we are from the Romanian Police”.

Apoi, victimele sunt convinse să apese „tasta 1” pentru a fi puse în legătură cu un agent de poliție. Însă, oamenii legii avertizează că în acest fel cetățenii cad în plasa infractorilor și dacă urmează pașii indicați în apelul telefonic riscă să rămână fără bani.

„ Hello, we are from the Romanian Police. Dacă un apel telefonic începe cu fraza de mai sus, vă anunțăm că, din acel moment, vă pierdeți timpul sau, cine știe, posibil și ceva bani la sfârșit!

Nu deținem roboții telefonici care să apeleze pentru noi sau să vă ceară să apăsați „TASTA 1” pentru a intra în legătură cu un polițist! Butonul de a închide apelul este foarte recomandat, urmat de o sesizare, dacă ați fost prejudiciat!”, a anunțat, luni Poliția Română.

Acest tip de atac, vishingul (voice phishing), face din ce în ce mai multe victime. Persoanele vătămate sunt convinse să dea informații personale, precum date bancare sau de autentificare. Ulterior, atacatorii se folosesc de ele pentru a comite fapte de natură penală.

Recomandările Poliției Române

Polițiștii recomandă ca niciodată să nu urmăm pașii indicați prin telefon, în cazul unui astfel de apel. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu facă plăți în conturile oferite prin apeluri telefonice de acest gen. Nici accesarea link-urilor oferite de persoane necunoscute nu este recomandată.

Astfel, oamenii sunt păcăliți că sunt cercetați pentru pornografie infantilă sau contrabandă de țigări. Ulterior, atacatorii cibernetici propun persoanelor vătămate să trimită sume de bani pentru a le scăpa de presupusa investigație.