O româncă stabilită în Danemarca a spus cum este să locuiești în “țara vikingilor”. Ce primești la restaurant atunci când spui că e ziua ta

Irina Claudia, o româncă originară din Constanța, care a renunțat la traiul din România pentru a studia în Danemarca, a spus cum este viața în țara vikingilor. Ce primesc danezii de ziua lor atunci când merg la restaurant.

Irina Claudia este din Constanța, dar de o bună perioadă de timp locuiește în Danemarca. La fel ca mulți alți Tânăra este cunoscută și în mediu online, având un canal de YouTube cu peste 200.000 de abonați.

În emisiunea Departe de România, moderată de Gabriel Nuță-Stoica și difuzată de ȘtiriDiaspora, Irina Claudia a povestit cum a fost pentru ea să se mute din România și de ce a ales ca destinație tocmai

„Eu am făcut Facultatea de Jurnalism în România și în perioada respectivă am fost cu un program pentru studenți în Statele Unite. A fost prima mea ieșire din țară mai lungă. Când m-am întors, eu am decis că aș vrea să fac masteratul în străinătate, aș vrea să experimentez ceva complet diferit.

După ce am căutat mai multe opțiuni de programe de masterat, am ales unul care era în Danemarca. M-a atras un pic faptul că educația aici este complet gratuită. Și am zis că este cea mai bună opțiune. Nu regret decizia”, a spus Irina Claudia.

De asemenea, dacă atunci când s-a mutat nu cunoștea pe nimeni, tânăra a descoperit repede că foarte mulți români trăiesc în această țară. „Nu știam nimic despre Danemarca. Aveam o cunoștință. Nu eram foarte apropiate.

Când m-am mutat în Danemarca eram eu, singură, și două geamantane. Stau în Copenhaga acum. Când m-am mutat am stat într-un orășel mai mic. Sunt foarte mulți români în Danemarca, aproape peste tot. Am cunoștințe români aici. Ne-am întâlnit și la școală”, a continuat Irina Claudia.

Ce primesc danezii din partea restaurantului de ziua lor

De asemenea, tânără din Constanța a fost cucerită și de cultura danezilor, care, după spusele sale, sunt foarte patrioți. „Poți să vezi stegulețe, steagul Danemarcei, aproape peste tot, în special în zonele rurale.

Au foarte mulți oameni care au puse (n.r. steaguri) la casă. De exemplu de ziua lor, dacă, să zicem că dacă mergi la un restaurant și le spui că este ziua ta, vrei să ai câțiva invitați, o să-ți dai seama care este masa ta după stegulețul Danemarcei pe care îl ai pe masă.

Nu știu exact de ce, de ce se pune, dar mi se pare ceva foarte drăguț. Da, se mândresc cu faptul că sunt danezi și au foarte mare grijă și respect pentru istorie, clădiri, ruine; orice reprezintă o parte din Danemarca este foarte bine ocrotit“, a mai spus tânăra, conform