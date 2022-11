O vacanță încurcată rău! Crina Abrudan: ”Dacă nu treceam prin astfel de momente, nu era aventura completă”

Crina Abrudan, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1, a trecut prin momente de panică după ce a aterizat pe aeroportul din Lima, cu doar câteva minute înainte de a avea loc accidentul aviatic care s-a soldat cu morți și răniți.

Crina Abrudan, blocată pe aeroportul din Lima

Vedeta a povestit, în premieră pentru FANATIK, pas cu pas, ce s-a întâmplat în ziua incidentului și cum a reușit să treacă razant pe lângă o tragedie. pentru că era nevoie de timp pentru anchetă și măsurători. Pe lângă asta, gravitatea impactului a fost atât de mare că era necesară și refacerea pistei, întrucât era plină de gropi.

”Eu mă întorsesem din Cuzco unde mă dusesem să vizitez Machu Picchu. Aveam de rămas o noapte în Lima pentru că a doua zi aveam zbor. Dimineața la ora 5:00 am mers la aeroport pentru îmbarcare și am constatat că aeroportul este închis. Am aflat atunci de accident. Tot atunci am descoperit că accidentul fusese înainte cu o zi, cu o jumătate de oră după ce am aterizat eu.

În aeroport era haos, nu știa nimeni când se va redeschide aeroportul pentru că în momentul accidentului aripa avionului s-a rupt, a luat foc, era nevoie de timp pentru anchetă și măsurători, că a fost un accident cu morți și cu răniți. Pe deasupra trebuiau să asfalteze pista pentru că a fost toată plină de gropi din cauza celor petrecute. Trebuiau făcute balizele, așa că se știa doar că va dura mult. Cel puțin o zi sau două”, a dezvăluit Crina Abrudan pentru FANATIK.

Nimeni nu comunica nimic, totul părea pierdut

Fără nicio cale de ieșire din Lima, frumoasa blondină a fost nevoită să-și păstreze cumpătul și să mergă să se cazeze, asta pentru că putea rămâne și două sau trei zile ”prizonieră” în aeroport. Nimeni nu comunica nimic, motiv pentru care a luat decizia să-și anuleze biletul și să aștepte. Compania aeriană, depășită de situație, i-a promis că-și va recupera banii, și nimic mai mult.

”Am ales să îmi iau o noapte de cazare la hotel pentru că nu avea sens să stau în aeroport. Nici compania aeriană știa să spună când se vor relua zborurile și nici când ni se va da un alt zbor. Așa că am ales că cer anularea biletului respectiv, pentru că mai erau trei ore până la ora plecării și mi-am cumpărat altul pentru ziua următoare. Sper că o să-mi recuperez banii pentru biletul de avion. Mi s-a promis că suma îmi va fi rambursată”, a mai declarat fosta vedetă de la Antena 1.

Crina Abrudan, detox de la viața de zi cu zi într-un retreit șomanic

Cu toții ne-am întrebat de ce se afla Crina Abrudan pe teritoriul Limei. Ei bine, era într-o călătorie de regăsire în Peru, de detox de la problemele și grijile de zi cu zi. După 10 zile în junglă alături de un grup de prieteni, a decis să bifeze și Machu Pichu și Rainbow Mountain, Muntele cu cele șapte culori, asta pentru că nu știa când va mai avea ocazia prea curând.

View this post on Instagram

”Eu am fost plecată într-o călătorie în Peru, că nu a fost chiar o vacanță. Am plecat cu un grup de prieteni 10 zile în junglă, într-un retreit șomanic. Am stat acele zile fără telefon, fără multe. A fost un detox de toate felurile. După aceste 10 zile, prietenii mei au plecat în Mexic în vacanță, iar eu am rămas câteva zile în Lima pentru că am vrut să văd Machu Picchu și Rainbow Mountain, Muntele cu cele șapte culori. M-am gândit – dacă tot am ajuns în Peru, e păcat să nu ajung și acolo”, a adăugat pentru FANATIK soția fostului fotbalist Gabi Popescu.

”Dacă nu treceam prin astfel de momente, nu era aventura completă”

Aventura vieții, așa cum o numește blondina, a început într-un grup organizat, ulterior alegând să rămână singură în Peru. Singură cu rucsacul în spate pe drumul către Machu Picchu, unde pericolele sunt la orice pas, pentru ea a fost cel mai așteptat moment. Atât de încărcată energetic și de împăcată a fost cu ea, încât orice impediment a intervenit ulterior, nu a mai putut să o scoată din stare, din contră, zilele cât a fost blocată în Lima le-a văzut ca alte momente de cugetare cu ea însăși.

View this post on Instagram

”Pentru mine această călătorie a fost aventura vieții pentru că într-un retreit de genul acesta, la șamani, se merge singur. Să fii tu cu tine. Noi eram într-un grup organizat, dar după aceea am ales să rămân singură în Peru. A fost momentul pe care l-am așteptat cel mai mult. Să mă văd singură, cu rucsacul în spate mergând cu trenul la Machu Picchu, la fel urcând pe Muntele cu cele șapte culori. Pentru mine a fost o experiență extraordinară, o călătorie foarte frumoasă. Am fost eu cu mine, urcând prin munți, văzând una dintre cele șapte minuni ale lumii. Mi-am încărcat bateriile și m-am umplut de energie.

Iar că am rămas două zile în Lima nu m-a speriat, nu m-a enervat. Am luat lucrurile ca atare și m-am bucurat iarăși de două zile eu cu mine, chiar dacă nu am avut mare lucru de făcut. Așa că, orice impediment am avut în călătoria asta, l-am luat cu zâmbetul pe buze. Și dacă nu treceam prin astfel de momente, nu era aventura completă”, a mai completat Crina.

Reținută și la un pas să fie ”deportată” de poliția de frontiră din Cancun

Piedicile nu se opres aici, după două zile de stat în Lima, vedeta a plecat în Cancun să se vadă cu niște prieteni. Totul bine până aici, însă, în momentul în care a aterizat pe teritoriul lor, a fost luată ”prizonieră” de către poliția de frontieră și verificată la sânge. Prietenii care o așteptau pe aeroport sau panicat atât de tare că au contactat ambasada pentru a o elibera din mâinile celor care voiau să o trimită de urgență de unde a venit.

”Ca să fie aventura completă, când am ajuns pe aeroportul din Cancun celor de la poliția de frontieră li s-a părut ceva suspect, am înțeles că faptul că stau doar trei zile, și au decis să mă țină vreo două ore în aeroport pentru a verifica de unde vin, unde plec, când plec. Biletul de avion. Așa că i-am panicat pe prietenii mei care mă așteptau aici. Au contactat ambasada să vadă ce e de făcut. Asta pentru că a trebuit să trimit toate detaliile, toate voucherele de cazare ale întregului grup, bilete de avion de întoarcere. Că nu am venit pe termen nelimitat, să nu existe vreo suspiciune cum că aș vrea să fug din Mexic în America”, a mai precizat fosta prezentatoare de știri de la Antena 1.

Crina Abrudan: ”De la ambasadă li s-a spus prietenilor mei că am avut mare noroc”

Salvarea ei a venit de la pașaportul vechi pe care îl deținea, pe care avea viza de America. Autoritățile le-a spus prietenilor ei că a avut noroc de ace act, altfel, de teama imigranților, ar fi tratat-o și pe ea la fel și ar fi putut fi foarte complicată situația.

Norocul meu a fost că mi-am luat la mine pașaportul vechi în care aveam viza de State. Eu având un pașaport nou făcut anul acesta. Am avut mare noroc că am călătorit și cu cel vechi. De la ambasadă li s-a spus prietenilor mei că am avut mare noroc, pentru că dacă nu-l aveam cu viza de State, m-ar și trimis autoritățile în Lima pentru că de acolo am venit. În Mexic înțeleg că există niște probleme cu persoanele care vin în vacanță și după trec granița în America. Dar, atâta vreme cât eu am dovedit că am viză de America și pot intra acolo oricând, nu a mai fost o problemă”, a mai spus Crina Abrudan.

Și-a văzut visul cu ochii, deși nu mai credea

Într-un final, după lungi peripeții, Crina Abrudan a ajuns în Cancun, pe nisipul la care visa pentru câteva zile de relax, dar și pentru a-și menține bronzul cu care se mândrește de ani și ani.

View this post on Instagram

”Important este că într-un final am ajuns pe nisipul alb și apa turcoaz și mă mai bucur de ziua de astăzi și cea de mâine”, încheiat vedeta într-o notă optimistă, după lungi și grele încercări.