O vedetă de la noi, jefuită înainte de Crăciun, în fața casei! A avut un șoc

Maria Andria pare să atragă în jurul său cele mai comice lucruri care i se pot întâmplă unui om. Deși mulți s-ar enerva la culme dacă ar fi în locul său, artista din Cipru știe să facă mereu haz de necaz. Mereu își păstrează zâmbetul pe buze și nu pune nimic la suflet, drept dovadă chiar următoarea pățanie prin care a trecut de curând!

Maria Andria, jefuită înainte de Crăciun

Cântăreața petrece sărbătorile de iarnă mereu în Cipru, alături de familia și iubitul său medic. În toiul pregătirilor de Crăciun însă, cineva i-a pus gând rău! Chiar dacă se spune că de sărbători trebuie să fim mai buni decât niciodată, unii dintre noi nu ținem cont de nimic nici măcar în această perioadă din an!

Artista cu voce de copil tocmai și-a cumpărat un brad imens pe care urma să îl împodobească alături de cei dragi. Toate bune și frumoase până aici, nu vi se pare? Problema este că a decis să îl lase câteva clipe în fața casei, moment în care cineva a trecut și l-a furat! Deși bradul era unul mare și greu, cineva a reușit aceasta perfomanță și s-a făcut dispărut cu pomul artistei, după cum chiar ea povestește!

”Am lăsat puțin, câteva minute, bradul de Crăciun afară și cineva mi l-a furat! Aici se spune că, dacă îți fură cineva bradul, nu e bine, e semn rău! Era și un brad scump! M-am dus să îmi cumpăr apoi alt copac și m-am apucat să îl împodobesc. Asta este acum!”, povestește , în exclusivitate pentru FANATIK.

Maria Andria, Crăciun în Cipru

În plus, simpatica artistă ne-a dezvăluit și o tradiție de care ține cont an de an, în ceea ce privește pomul de Crăciun. ”Aici, în Cipru, se spune că nu e bine să pui în fiecare an clopoței noi în brad, așa că am folosit și de anul trecut”, spune Maria Andria.

Așa cum am menționat ulterior, petrece anual sărbătorile de iarnă alături de cei dragi. Mai mult decât atât, alege să o facă într-un mod tradițional, departe de cluburi sau petreceri tematice, ci cat mai pe ”vechi”. Până la urmă, veșnicia s-a născut la sat! Corect?

”Nu știu cum este în România, dar în Cipru, de Crăciun, se merge la sat, la munte. Așa mergem mereu, cu toții. Se împodobește tot satul foarte frumos, de sărbători, se fac jocuri. Aici se organizează multe activități, se fac grătare, se taie porcul. Noi tăiem în fiecare an porcul, în familie”, povestește cântăreața.

Vedeta, Revelion cu ”nebunii” în alcov

Dacă de Crăciun alege stilul tradițional și activitățile alături de membrii familiei, de Revelion lucrurile se schimbă. De Anul Nou, adoptă un stil mult mai ”nebunatic” și își dă frâu liber sentimentelor.

Așadar, dacă vreți să aveți noroc în dragoste în 2024, luați aminte de la Maria Andria! Pare-se, acest obicei i-a purtat noroc în iubire de fiecare dată când l-a pus în practică!

”De obicei, ca să îmi meargă anul următor bine, la miezul nopții, îmi place să mă ”iubesc” cu iubitul meu. Am ani în care nu am făcut asta și totul a mers după foarte prost!

Așa se zice aici, că, dacă vrei să rămâi tot anul cu persoana respectivă, trebuie să faci dragoste cu ea la trecerea dintre ani! De asemenea, se mai spune și că nu trebuie să porți haine noi de Revelion, ci tot din anii trecuți, cum se întâmplă și cu ornamentele pentru bradul de Crăciun”, explică Maria Andria.