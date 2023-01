O victimă a lui Andrew Tate face mărturii cutremurătoare: ”Ne strangula atât de tare, încât ni se spărgeau vasele de sânge”

La finele anului trecut, milionarii britanici Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în România. Aceștia sunt acuzați de trafic de persoane și viol. Cei doi au primit mandat de arestare pentru următoarele 30 de zile.

Mărturii cutremurătoare făcute de o victimă a lui Andrew Tate: ”Ne trezeam dimineața cu ochii roșii de la strangulare”

După ce a aflat despre , o femeie din Anglia a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre modul în care Andrew le trata pe fetele care făceau videochat.

În 2015, Andrew Tate chiar a fost arestat, fiind suspectat de abuz fizic și sexual. Încă de atunci, el și fratele său, Tristan, dețineau o afacere de videochat.

O femeie din Marea Britanie a vorbit pentru despre modul în care ea și celelalte fete de la studio erau tratate.

Conform spuselor acesteia, femeile fost abuzate violent, una chiar a fost violată și strangulată în mod repetat de către Andrew Tate.

În ciuda acuzațiile, poliția britanică l-a lăsat în libertate pe cel mai cunoscut dintre frații Tate.

”Când am văzut că a fost arestat în România, am fost șocată și n-am știut cum să reacționez. Am plâns. Tot ce am citit e exact ce am declarat și eu la poliție, când poliția n-a vrut să mă ajute”, a afirmat Sally.

Apoi, fata a rememorat momentele de coșmar trăite în urmă cu șapte ani. Sally a spus că a fost strangulată de Andrew Tate de mai multe ori. Aceasta spune că l-a văzut pe acesta cum strângea de gât și agresa alte femei.

Toate aceste episoade s-au petrecut în perioada în care femeile lucrau la studioul lui de videochat din Luton, în 2015.

”Eu și altă fată ne trezeam dimineața cu ochii roșii din cauză că ne strangula atât de tare, încât ni se spărgeau vasele de sânge”, a dezvăluit Sally.

Victima lui Andrew Tate: ”Pe unele fete le bătea cu cureaua”

Întrebată despre motivele care stăteau în spatele acestor comportamente inumane, fata a spus că agresiunile aveau loc aparent fără niciun motiv, doar pentru că .

Sally rememorează un episod petrecut în studio, când Andrew le-a zis: ”Ia să vedem, ce curvă strâng și eu de gât azi?”. Era ireal ce li se întâmpla. Nu-mi venea să cred că asta e viața mea, reușise să normalizeze violența în așa hal încât acceptam ce ni se întâmpla.”

Seria de abuzuri nu s-a oprit aici. ”Pe unele fete le bătea cu cureaua. Am văzut cum o bătea pe o fată pentru că voia să se odihnească”.

Tânără îl acuză și de viol pe Andre Tate. Sally a spus că a văzut cum acesta o viola pe una dintre prietenele ei, Helen.

”Pe atunci, Helen avea iubit și nu o interesa deloc, nu voia să aibă contact sexual cu el. Era speriată și furioasă”.

După acest episod de agresiune sexuală, fata a plecat de la studio. ”Voiam să ies din situația aia. Tate îmi zicea mereu că nu îl interesează dacă merg la poliție, că mă va bate până mă omoară. Am hotărât să plec”.

În ciuda acestor acuzații grave, cazul a fost clasat la sfârșitul lui 2019. Procurorii britanici au spus că ”au evaluat atent toate dovezile furnizate de poliție și au concluzionat că nu se îndeplineau condițiile pentru condamnare”, mai scrie sursa citată.