Oana Roman, declarații controversate despre localurile de fițe: ”Este o lume atât de proastă”

Fiica lui Petre Roman nu se ferește să facă despre localurile de fițe. Cunoscuta influenceriță susține că în interiorul acestora este o lume atât de prost educată încât este dispusă să nu le mai calce niciodată pragul.

Oana Roman, afirmații aprige în privința teraselor de lux. Ce a putut să spună vedeta

Oana Roman a crezut că poate avea o după-amiază liniștită într-un spațiu din zona Herăstrău și că poate lucra în afara biroului, doar că s-a înșelat. Vedeta nu s-a putut abține să nu spună ce gândește după ce a fost ”deranjată” de vocile ridicate ale unor domni.

ADVERTISEMENT

„Fața mea când am venit să beau o cafea liniștită și sunt aici niște domni care țipă, se hăhăie și vorbesc oribil, tare și fără limite. Pur si și simplu am cerut nota și am plecat. Este incredibil!

Bă, voiam să beau și eu liniștită o cafea, să-mi pregătesc și eu postările, să-mi pregătesc și eu textele, dar efectiv nu s-a putut. Erau vreo cinci domni care țipau, vorbeau tare, se hăhăiau, urlau, deranjau pe toată lumea…

ADVERTISEMENT

Groaznic! Efectiv am plecat. Prefer să beau cafeaua la mine în mașină. M-am parcat undeva și aici, la mine în mașină, măcar stau liniștită, pentru că a fost acolo ceva horror.

Și nu este pentru prima oară când se întâmplă, chiar nu mă mai duc niciodată în zona Herăstrău. Este o lume atât de proastă și de prost educată, încât îți vine să vomiți”, a transmis Oana Roman pe contul de .

ADVERTISEMENT

Oana Roman, lăudată de fostul prezentator Lucian Mîndruță

Oana Roman a distribuit cuvintele de laudă pe care le-a primit de la fostul prezentator Lucian Mîndruță în urmă cu ani buni. Mai exact, în 2011 jurnalistul spunea despre influenceriță că practică PR-ul ca pe o religie.

În plus, moderatorul a subliniat faptul că șatena a învățat într-un timp relativ scurt la ce folosesc relațiile cu ceilalți și că spune lucruri interesante de fiecare dată. Totodată, mai adăuga la momentul respectiv că este simpatică.

ADVERTISEMENT

„Și asta este o descriere perfectă a cum îmi fac eu meseria și cum ar trebui ea făcută. Nu să convingi să cumpere produsul, ci să convingi să creadă în el pentru a-l cumpăra”, a completat Oana Roman în mediul online.