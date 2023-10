Oana Roman, dezamăgită de tatăl și sora ei. Ce a spus despre Petre Roman și Catinca

Oana Roman este dezamăgită de tatăl și sora ei, Petre Roman și Catinca, pentru că nu au fost alături de ea. Vedeta trece printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate ale mamei sale.

Oana Roman este dezamăgită de tatăl și sora ei. Mesaj dur la adresa lui Petre Roman și a Catincăi

În ultima perioadă, starea de sănătatea a Mioarei Roman s-a înrăutățit. Zilele trecute, Oana Roman a făcut Vedeta trece prin momente dificile, iar recent a făcut acuzații la adresa tatălui și surorii ei.

Mai exact, Oana Roman este dezamăgită de faptul că persoanele din familie nu îi sunt alături și nici măcar nu o întreabă dacă este bine. Aceasta a făcut referire la tatăl și sora ei, care nu sunt lângă ea.

În schimb, aceasta este recunoscătoare că unii oameni la care nu se așteptau au avut grijă să vadă dacă este bine. “Atunci când realizezi că nu ești singur.

Deși tata, sora și nici prea mulți apropiați nu par că au disponibilitatea să întrebe ‘ce faci? Ești ok?’, sunt câțiva de la care poate nu te așteptai, și care fac diferența. Și-ți dau putere, ca și mulți dintre voi. Sunt recunoscătoare”, a spus Oana Roman pe Instastory.

Vedeta o vizitează zilnic pe mama ei la spital și încearcă să-i fie alături, atât cât i se permite în cadrul unității medicale. Aceasta a spus că situația nu este una bună, dar știe că va trebui să meargă înainte, orice ar fi.

“Situația nu este încurajatoare, nu vă ascund lucrul ăsta. Am pus pe hold proiectele, mă concentrez să fiu lângă ea cât am voie, pentru că nu am voie să stau foarte mult la spital. Asta este viața, cu bune și rele, trebuie să trecem prin toate și să mergem mai departe”, a adăugat vedeta.

De asemenea, Oana Roman i-a anunțat pe fani că va fi mai absentă din mediul online în această perioadă grea. În același timp, a ținut să le mulțumească internauților pentru gândurile bune.

“Prioritatea mea este să lupt împreună cu mama și pentru ea. Mă iertați dacă voi fi mai absentă. Dar știu că o purtați în rugăciunile voastre și sunt recunoscătoare”, a mai spus Oana Roman.

Ce se întâmplă cu Mioara Roman

În vârstă de 83 de ani, , iar recent a fost internată în spital, acolo unde are parte de investigații. Starea sa de sănătate s-a agravat, iar Oana Roman este foarte îngrijorată.

Femeia a mai fost internată în spital și în urmă cu două luni, dar a fost eliberată. Oana Roman nu a oferit prea multe detalii despre starea din prezent a mamei sale, dar speră că totul va fi bine.